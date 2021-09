PAŻP wystawiła na sprzedaż samolot, cena wywoławcza to ponad 427 tys. dolarów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła przetarg na sprzedaż samolotu typu LET L410 UVP-E15 "Turbolet". Cena wywoławcza to 427,5 tys. dolarów plus podatek VAT - wynika z ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody ministra infrastruktury.

"Zakończył się okres zdolności użytkowej samolotu, tzw. resurs, a koszt remontu przekroczyłby jego wartość. Stąd decyzja o sprzedaży" - wyjaśniła PAP powód sprzedaży samolotu rzeczniczka PAŻP Agata Król.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi 12 października tego roku. Komisja przetargowa ma wybrać najlepszą spośród złożonych ofert, tj. oferującą najwyższą cenę sprzedaży samolotu.

Inspekcja Lotnicza PAŻP istnieje od 1963 r., a do jej zadań należy inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych oraz walidacja instrumentalnych procedur lotu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

