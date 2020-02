"PB": Millennium przeznacza więcej na franki

Bank Millennium zwiększył rezerwy zabezpieczające go na wypadek sporów z frankowiczami ze 150 do 223 mln zł - czytamy we wtorkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Jak podał "PB", Grupa Millennium opublikowała wstępne wyniki za 2019 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 561 mln zł. To o 26 proc. mniej niż rok wcześniej. Byłoby wyższy o 17 proc. - podkreślił bank - gdyby nie jednorazowe koszty i rezerwy portfelowe utworzone na poczet integracji z Eurobankiem przejętym w maju ub. r., spory z frankowiczami i zwrot części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

W połowie stycznia Millennium poinformowało, że rezerwa portfelowa na poczet kredytów frankowych, która jest pokłosiem październikowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wyniesie 150 mln zł. Ostatecznie zwiększył ją do 223 mln zł., o czym poinformował przy okazji publikacji wyników za zeszły rok - wskazała gazeta.

Jak ocenił, cytowany w artykule "PB" Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ, "to dowodzi jak trudno bankom oszacować wysokość rezerw portfelowych zabezpieczających ryzyko związane z kredytami frankowymi, gdy nie dysponują historycznymi danymi".