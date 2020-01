"PB": PSE szykuje megabazę

Dziesiątki milionów złotych do setki — tyle powinno kosztować stworzenie nowej megabazy danych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Przetarg powinien ruszyć w lutym - podaje piątkowy "Puls Biznesu".

Gazeta informuje, że PSE, czyli krajowy operator systemu elektroenergetycznego, szykuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Ma to być system teleinformatyczny m.in. do przetwarzania informacji rynku energii oraz do wymiany informacji między użytkownikami tego systemu.

Według gazety wartość zamówienia może wynosić od kilkudziesięciu do stu milionów złotych. Harmonogram przewiduje, że przetarg potrwa rok, a podpisanie umowy zaplanowano na luty 2021 r. Uruchomienie CSIRE przewidziano na marzec 2023 r.

Zdaniem Andrzeja Zadwornego, kierownika Biura Pomiarów Energii w PSE, cytowanego przez "PB", CSIRE zrewolucjonizuje rynek energii w Polsce tak, jak przed ponad dziesięcioma laty rewolucję zrobił unbundling, czyli oddzielenie przesyłu energii od sprzedaży. "Po pierwsze, uczestnicy uzyskają dostęp do bezpłatnych danych rynkowych, dziś trudno dostępnych. Po drugie, znacząco skróci się czas zmiany sprzedawcy. Wreszcie po trzecie, na rynku obowiązywać będzie jeden standard w zakresie procesów na rynku detalicznym" - powiedział.