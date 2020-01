"PB": Rząd: ratujemy OFE przed suwakiem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej tłumaczy meandry projektu ustawy, która ma sprawić, że jeszcze w tym roku skrót OFE stanie się tylko wspomnieniem - czytamy w piątkowy wydaniu "Pulsu Biznesu".

6 października 2020 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) przekażą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składniki portfeli inwestycyjnych proporcjonalne do udziału aktywów członków OFE, którzy złożą deklaracje przeniesienia przypadających na nich aktywów do ZUS - podała gazeta.

Już 27 listopada OFE przekształcą się w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) Tym samym zakończy się żywot funduszy, które od 1998 r. miały stanowić tzw. II filar systemu emerytalnego - czytamy.

"Puls Biznesu" informuje, że nowy system emerytalny nigdy jednak nie został w pełni wprowadzony w życie. W przypadku OFE zostały m.in. określone wyłącznie zasady pobierania składek. Sposób wypłat przez wiele lat był w ogóle nieuregulowany.