Pierwsza umowa na projektowanie elektrowni jądrowej w drugiej połowie tego roku

Pierwszą umowę na projektowanie elektrowni jądrowej zamierzamy zawrzeć w drugiej połowie tego roku - powiedział PAP wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Krzysztof Jackowski.

- Rozpoczęliśmy prace przedprojektowe - mówił Jackowski.

Dodał, że umowa na realizację elektrowni jest przewidziana dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli całość finansowania.

- W części to będzie nakład państwowy, w części ta inwestycja będzie finansowana długiem - dopowiedział.

Jest lokalizacja. to Lubiatowo - Kopalino, blisko Bałtyku, na Pomorzu

PAP zapytała wiceprezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), kiedy rozpoczną się prace projektowe dotyczące elektrowni jądrowej, która ma powstać w lokalizacji Lubiatowo - Kopalino na Pomorzu.

"Rozpoczęliśmy prace przedprojektowe. W lutym podpisaliśmy umowę pomostową, która umożliwia nam przygotowanie się do zawarcia pierwszej umowy na projektowanie, gdzie zakładana jest cała sekwencja umów, które będą przewidywały projektowanie elektrowni od koncepcji do projektu wykonawczego. Taką pierwszą umowę na projektowanie zamierzamy zawrzeć w drugiej połowie tego roku" - poinformował Jackowski.

Wyjaśnił, że będzie ona miała charakter koncepcyjny. "Pokaże ona poszczególne ogniwa łańcucha dostaw, a także będzie miała na celu dostosowanie projektu elektrowni, która nie była realizowana na kontynencie europejskim, dostosowanie instalacji do warunków krajowych i warunków europejskich" - dodał.

Zapytano również, kiedy nastąpi wybór wykonawcy? To kluczowe terminy

"Chcielibyśmy mieć ustalonych partnerów projektu jeszcze w tym roku. To też wynika z pewnych doświadczeń na innych projektach, które jako inwestor zbadaliśmy, że dobrze mieć tych partnerów, jeśli chodzi i o projektowanie, i o technologię, a także roboty budowlane na jak najwcześniejszym etapie inwestycji, ale umowa na realizację przewidziana jest dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli całość finasowania" - zaznaczył Jackowski. Wskazał, że finasowanie elektrowni "jest to temat na styku pomiędzy inwestorem, a rządem".

"Wspólnie pracujemy nad koncepcją, jak to finasowanie mogłoby wyglądać. Celem dla nas wszystkich jest, aby energia elektryczna i to finansowanie było jak najtańsze, bo to przełoży się na niższy koszt prądu" - zaznaczył Jackowski.

Jackowski zwrócił uwagę, że finansowanie takich projektów, pozyskanie go wymaga mechanizmów wsparcia.

Amerykański Westinghouse jest dostawcą wybranej przez rząd technologii i stroną umowy pomostowej

"W części to będzie nakład państwowy, w części ta inwestycja będzie finansowana długiem. Aby uzyskać to finansowanie trzeba wspomóc się pewnymi mechanizmami wsparcia i to wymaga uzgodnienia zarówno ze stroną rządową jak i z Komisję Europejską. Te prace analityczne są w toku" - powiedział Jackowski.

Przypomniał, że Westinghouse jest dostawcą wybranej przez rząd technologii i stroną umowy pomostowej, którą PEJ zawarł w lutym na prace przedprojektowe.

"Amerykanie składając propozycje polskiemu rządowi w zeszłym roku, składali je niejako w parze Westinghouse - Bechtel i w tej chwil jako, że to są osobne podmioty, trwają rozmowy na temat pewnych zasad współpracy pomiędzy tymi wykonawcami, a inwestorem - Polskimi Elektrowniami Jądrowymi, co do reguł wykonania tej inwestycji. To jest kluczowe z punktu widzenia odpowiedzialności za prace podczas budowy elektrowni" - podkreślił Jackowski.

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy firma Westinghouse i elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Pierwszy blok pierwszej elektrowni powinien - zgodnie z rządowymi planami - ruszyć w 2033 r.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny

W lutym br. podpisano umowę pomostową na prace przedprojektowe, która obejmuje 10 głównych obszarów merytorycznych, m.in. opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości oraz identyfikację potencjalnych dostawców, z naciskiem na firmy z Polski. Umowa ma pozwolić na rozpoczęcie przez PEJ i Westinghouse pierwszych prac przedprojektowych, zanim dojdzie do uzgodnienia umowy wykonawczej. Przewiduje też, że Westinghouse poświęci projektowi ponad 100 tys. roboczogodzin.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich ewentualną eksploatację.

Westinghouse to dostawca technologii reaktorów jądrowych, usług serwisowych i producent paliwa jądrowego, specjalizujący się w reaktorach wodnych ciśnieniowych PWR. Wywodząca się z USA firma należy obecnie do kanadyjskiego funduszu Brookfield; wkrótce transakcję objęcia części udziałów ma zamknąć kanadyjska firma wydobywająca uran Cameco.