PEJ: wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

75 proc. mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie. To wzrost o 12 punktów procentowych względem badania, które przeprowadzono rok wcześniej – poinformowała w poniedziałek spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zastępca dyrektora Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Joanna Szostek poinformowała w komunikacie prasowym, że badanie agencji badawczej PBS przeprowadzono na grupie ponad 2 tys. respondentów. "W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji czyli wśród mieszkańców trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) wzrosło o 12 punktów procentowych. Obecnie wynosi ono 75 proc. w porównaniu do 63 proc., które zanotowano w badaniu przeprowadzonym w 2021 roku." - przekazała.

W komunikacie wskazano, że w gminie Choczewo, w której znajduje się wskazana przez inwestora preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej, poparcie wyniosło 67 proc. Z kolei 80 proc. badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych pozytywnie ocenia szanse, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie zbudowana w ciągu kilkunastu najbliższych lat. Dodatkowo, 65 proc. badanych z gmin lokalizacyjnych uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej, a 64 proc. mieszkańców sądzi, że inwestycja wygeneruje nowe miejsca pracy bezpośrednio przy budowie elektrowni. W gminach ościennych odsetek ten rośnie do 76 proc.

Joanna Szostek podkreśliła, że poparcie lokalnej społeczności dla projektu jest bardzo ważnym czynnikiem. "Jestem przekonana, że na te wyniki mają wpływ zintensyfikowane w ostatnim roku działania inwestora w regionie, dzięki którym stajemy się częścią lokalnej społeczności. Nasze akcje informacyjne i edukacyjne, dialog z mieszkańcami oraz samorządami przynoszą pozytywne efekty w postaci tak rosnącego poparcia dla projektu. Badanie pokazało, że zdecydowanie przeciwko inwestycji opowiada się 9 procent ankietowanych, z czego w gminie Choczewo ten odsetek wynosi 7 procent. Z kolei w gminach ościennych poparcie dla elektrowni jądrowej w sąsiedztwie jest także na wysokim poziomie i wynosi 60 proc. w Łęczycach, 76 proc. w Nowej Wsi Lęborskiej i 80 proc. w Wicku" - poinformowała Joanna Szostek.

Wyjaśniła, że badanie zostało zrealizowane przez agencję PBS z Sopotu w listopadzie i grudniu 2022 roku metodą CAPI, czyli wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza.

"Metoda ta pozwala, w odróżnieniu od wywiadów telefonicznych oraz ankiety internetowej, efektywniej dotrzeć do badanej grupy ludzi, eliminując po drodze różnego rodzaju bariery, np. te dotyczące konieczności posiadania przez respondenta odpowiednich urządzeń jak telefon, czy komputer. Dodatkowo podczas takiego wywiadu dochodzi do interakcji twarzą w twarz pomiędzy respondentem a ankieterem. Pomaga to wyeliminować ewentualne nieścisłości w rozumieniu pytań kwestionariusza, co z kolei ma przełożenie na wiarygodność samych wyników - powiedział cytowany w komunikacie kierownik Zespołu Badań Terenowych w agencji PBS Sebastian Stefański.

Próbę stanowiły losowo wybrane osoby na stałe mieszkające w gminach lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa oraz po raz pierwszy gminy ościenne: Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

