Pekao: 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym

Bank Pekao wprowadza promocję polegającą na 7 proc. oprocentowaniu środków na koncie oszczędnościowym - poinformował w poniedziałek bank. Oferta ma obowiązywać przez pół roku od otwarcia konta.

Bank poinformował w komunikacie, że od 1 sierpnia do 16 października br. będzie można skorzystać z nowej oferty depozytowej. Chodzi o promocję 7 proc. w skali roku przez sześć miesięcy do 400 tys. zł na koncie oszczędnościowym. Z tej oferty będą mogli skorzystać nowi klienci banku.

"Z dostępnych raportów NBP wynika, że saldo środków na rachunkach bieżących prowadzonych w złotych dla klientów indywidualnych obniżyło się od początku roku o ponad 80 mld zł, czyli o prawie 12 proc. Jednym z powodów takiego spadku jest poszukiwanie przez klientów możliwości lokowania bieżących środków na bardziej atrakcyjny procent, który dostępny jest na rynku głównie na lokatach terminowych. Wdrażając nową promocję 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym, chcemy pokazać, że w Pekao mamy bardzo atrakcyjną ofertę z bieżącym dostępem do swoich oszczędności. To oznacza, że u nas klienci mogą wypłacać środki w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek oraz, co rzadko spotykane na rynku, bez opłat za przelewy z kont oszczędnościowych przez aplikację mobilną PeoPay" - wskazał dyrektor departamentu w pionie bankowości detalicznej Banku Pekao Remigiusz Hołdys.

Jak dodano 7-proc. oferta w skali roku na koncie oszczędnościowym "Mój Skarb" dotyczy również dzieci i młodzieży do 18 roku życia. "Promocyjne oprocentowanie naliczane będzie do salda 3 tys. zł przez okres 6 miesięcy od otwarcia rachunku. Oferta jest dostępna do 16 października 2022 r." - dodano.

Bank poinformował ponadto, że klienci, którzy preferują oszczędzanie na lokatach terminowych mogą w aplikacji PeoPay otworzyć "Lokatę z Żubrem" z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku do kwoty 30 tys. zł na 6 miesięcy. Oferta ta jest dostępna do 30 września br. dla wszystkich klientów banku na nowe i dotychczasowe środki.

