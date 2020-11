Pekao: 95 proc. klientów po zakończeniu wakacji kredytowych powraca do regularnych spłat

Polska gospodarka jest odporna na pandemię; przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mają środki finansowe na swoich rachunkach - poinformowali w czwartek przedstawiciele Banku Pekao. Jak dodano, 95 proc. klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych powraca do regularnych spłat kredytów .

W czwartek odbyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom finansowym Banku Pekao za III kwartał br.

W jej trakcie, p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba zapewnił, że bank jest przygotowany na trudny czas związany z pandemią.

"Prowadzimy bardzo twardą politykę związaną z kosztami, czego przykładem jest spadek w ujęciu rocznym o 7 proc. naszych kosztów. Trzymamy koszty pod kontrolą" - powiedział. Jak dodał, jeśli chodzi o politykę kredytową, bank w dalszym ciągu musi zachować ostrożność ze względu na pandemię.

"Zakładamy, że trzeba być przygotowanym na ciężkie konsekwencje pandemii. Szczególnie jeśli chodzi o wyniki 2021 r., to jesteśmy przygotowani i ten wynik nie ucierpi w związki z koniecznością uzupełniania rezerw, bo mamy już rezerwy na wystarczająco silnym poziomie" - powiedział Skiba.

Jego zdaniem, polska gospodarka jest lepiej przygotowana na drugą falę COVID-u. "Przeszła już przez pierwszą falę i w związku z tym można powiedzieć, że jest wyciągnięta pewna lekcja związana z tym, jak działa biznes, polska gospodarka w tych trudnych momentach. Ale wiemy też, że oprócz tego doświadczenia (...) już ten miękki COVID nie zakłóca produkcji, nie zakłóca większości powiązań handlowych, biznesowych" - powiedział.

Jak dodał, sektor przedsiębiorstw charakteryzuje się "dosyć silnym buforem, jeśli chodzi o płynność". "I to widzimy, że sektor i przedsiębiorstwa, ale także gospodarstwa domowe mają bardzo dużo środków na swoich rachunkach w całym sektorze, u nas w banku. Możemy powiedzieć, że polska gospodarka jest odporna" - powiedział szef Pekao. Zaznaczył jednocześnie, że "droga prowadząca do ożywienia może być wyboista, ale warto pamiętać, że polska gospodarka w tym sensie jest odporna, że zatrudnienie utrzymuje się na relatywnie dobrym poziomie i pandemia nie spowodowała jakiegoś wielkiego spadku zatrudnienia, wzrostu bezrobocia".

Wiceprezes ds. finansów Tomasz Kubiak przekazał, że dochody banku są w stanie pokryć siedmiokrotny wzrost odpisów kredytowych. "Przypomnę, że stworzyliśmy dodatkowy bufor na te potencjalne straty"- dodał.

Poinformował, że Bank Pekao nie ma "istotnej ekspozycji w stosunku do kredytów w frankach, więc potencjalne kłopoty w tym zakresie będą nas dotykać w minimalnym zakresie".

Przypomniał, że Pekao uczestniczyło w wakacjach kredytowych. "I te wakacje kredytowe tak naprawdę teraz się spłacają. I widzimy bardzo dobrą spłacalność tych wakacji. Ok. 5 proc. klientów ma pewne opóźnienia, natomiast 95 proc. tak naprawdę powraca do regularnych spłat" - powiedział. Jak dodał, na tym etapie bank nie widzi żadnych negatywnych tendencji w portfelu kredytowym. "Natomiast patrzymy z dużą uwagą na rozwój sytuacji makroekonomicznej i pandemicznej w kraju" - zaznaczył.

Pekao poinformowało w czwartek, że zysk banku w trzecim kwartale 2020 r. wyniósł ok. 370,9 mln zł wobec 656,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Z kolei skonsolidowany zysk netto Banku Pekao narastająco, po trzech kwartałach 2020, wyniósł 917 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc.

Bank poinformował także, że zawiązał blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na potencjalne straty z powodu Covid.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

20 proc. akcji Pekao należy do PZU; a 12,8 proc. do PFR.