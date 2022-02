Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi

Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego o 92,5 mln zł. Rezerwa obciąży wyniki banku za 2021 r.

"Zarząd Banku podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z posiadanym portfelem kredytów hipotecznych denominowanych do CHF w stosunku do wartości rezerwy wskazanej w Raporcie półrocznym Banku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, który został opublikowany w dniu 29 lipca 2021 roku, o łączną kwotę 92 546 tys. zł" - podał w piątek w komunikacie bieżącym Pekao Bank Hipoteczny.

W komunikacie dodano też, że pozycja ta obciąży wynik banku za 2021 rok i że wynika ze zmiany założeń stanowiących podstawę szacowania tej rezerwy, w tym zwłaszcza ze względu na wzrost prognozowanej liczby spraw sądowych w 2022 r.

"Na dzień publikacji niniejszego Raportu łączna kwota rezerw utworzonych na ten cel wynosi 119 346 tys. zł. Bank informuje, że powyższe będzie przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta. Do czasu zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz zakończenia jego badania przez biegłego rewidenta podana kwota może ulec zmianie. Ostateczna wartość i jej wpływ na wynik Banku zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym Banku za 2021 rok" - stwierdzono w komunikacie Pekao BH.

