Pekao: bez tarczy antyinflacyjnej wzrost cen konsumpcyjnych mogłyby przekroczyć 10,5 proc. rdr

Gdyby nie działania w ramach tarczy antyinflacyjnej, ceny konsumpcyjne w styczniu mogłyby wzrosnąć o ponad 10,5 proc. rdr - stwierdzili we wtorek analitycy Pekao, odnosząc się do danych GUS. Dodali, że efekt działania tarczy został "stłamszony" przez rosnące rynkowe ceny ropy naftowej.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. wzrosły rdr o 9,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 1,9 proc.

Analitycy Pekao zwrócili uwagę na ceny żywności, które wzrosły w styczniu o 2,6 proc. mdm. "Sezonowo wzrosty cen żywności są najwyższe właśnie w styczniu, jednakże tegoroczny wzrost zdecydowanie przewyższa te z poprzednich lat" - stwierdzili.

Dodali, że niezwykle duży wpływ na wzrost cen żywności mają rekordowe ceny gazu, które stanowią ok. 80-90 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych. "Wpływa to również na wysokie ceny świeżych warzyw i owoców uprawianych o tej porze roku w szklarniach ogrzewanych gazem" - dodali.

Zauważono, że mimo wprowadzonej w tarczy antyinflacyjnej: obniżki stawki podatku VAT (na energię elektryczną z 23 proc. na 5 proc.; na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc., na ciepło systemowe z 23 proc. do 8 proc.) oraz zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, styczeń przyniósł bardzo dużą podwyżkę cen nośników energii (+8 proc. mdm) w ramach zatwierdzonych przez URE nowych taryf na prąd oraz gaz dla gospodarstw domowych.

"W styczniu zobaczyliśmy już pierwsze namacalne efekty działania tarczy antyinflacyjnej w zakresie cen paliw, które spadły o 4,4 proc. mdm" - stwierdzili analitycy. Dodali, że efekt działania tarczy został "stłamszony" przez rosnące w styczniu rynkowe ceny ropy naftowej.

Jak zaznaczono, za przyspieszeniem inflacji w styczniu stały nie tylko wysokie podwyżki cen żywności i energii, ale też wyraźny wzrost inflacji bazowej. Początek roku zachęcał firmy do zmiany cenników, by zrekompensować bezprecedensowo wysokie ceny energii i innych pozycji w rachunku kosztów - zaznaczono.

Przypomniano, że od nowego roku podwyższono też akcyzę na alkohol oraz wyroby tytoniowe. Według szacunków Pekao inflacja bazowa przyspieszyła w styczniu do 6 proc. rdr z 5,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Bank stwierdził, że gdyby nie działania zastosowane w tarczy antyinflacyjnej, ceny konsumpcyjne w styczniu mogłyby wzrosnąć o ponad 10,5 proc. rdr. Analitycy zakładają, że działanie tarcz zostanie przedłużone co najmniej do końca roku.

"W naszym bazowym scenariuszu zakładającym utrzymanie tarczy w długim okresie, średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie 7 proc. ze szczytem właśnie w minionym dopiero co styczniu" - oceniono. Według analityków tarcza "mocno zadziała" na czynniki niebazowe - żywność, paliwa oraz nośniki energii.

W opinii ekspertów mocno rozgrzany rynek pracy będzie również podbijał presję płacowo-cenową. "Będzie to widoczne we wzroście inflacji bazowej, która średniorocznie przyspieszy w 2022 r. do ok. 6 proc. wobec 4,1 proc. w 2021 r." - ocenili.

