Pekao chce utrzymać wolumeny nowych kredytów korporacyjnych

Bank Pekao chce utrzymać w 2023 r. wolumeny nowych kredytów korporacyjnych na podobnym poziomie jak w 2022 - poinformował wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński. W skali całego sektora utrzymanie wolumenów w segmencie korporacyjnym na poziomie zeszłorocznym jest mało prawdopodobne.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wiceprezes poinformował, że kredyty korporacyjne w dużych i średnich firmach w czwartym kwartale 2022 roku notowały w Banku Pekao przyrosty.

Mieliśmy duże zapotrzebowanie na kredyty obrotowe i krótkoterminowe. Było ono już co prawda mniejsze niż w trzecim kwartale, a największe zapotrzebowanie na tego typu kredyty było na przełomie drugiego i trzeciego kwartału - dodał.

W ocenie Jerzego Kwiecińskiego 2023 rok będzie wymagający. Zwraca uwagę, że ceny surowców czy energii zaczęły spadać, a to oznacza mniejsze zapotrzebowanie na kredyty obrotowe.

Pekao chce utrzymać wolumeny kredytów korporacyjnych

"Naszym celem jest utrzymanie w tym roku wolumenów nowych kredytów na podobnym poziomie jak w 2022 roku" - powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.

"W skali całego sektora bankowego nowe kredyty korporacyjne to około 200 mld zł, z czego około 1/3 to kredyty długoterminowe, inwestycyjne, a 2/3 to kredyty obrotowe. Nie wiem, czy całemu sektorowi uda się w 2023 roku utrzymać poziom z zeszłego roku, wydaje się to mało prawdopodobne" - dodał.

Wiceprezes poinformował, że kredyty korporacyjne w dużych i średnich firmach w czwartym kwartale 2022 roku notowały w Banku Pekao przyrosty.

"Mieliśmy duże zapotrzebowanie na kredyty obrotowe i krótkoterminowe. Było ono już co prawda mniejsze niż w trzecim kwartale, a największe zapotrzebowanie na tego typu kredyty było na przełomie drugiego i trzeciego kwartału" - dodał.

W ocenie Jerzego Kwiecińskiego 2023 rok będzie wymagający. Zwraca uwagę, że ceny surowców czy energii zaczęły spadać, a to oznacza mniejsze zapotrzebowanie na kredyty obrotowe. Osłabła koniunktura gospodarcza, w związku z tym zapotrzebowanie na finansowanie dłużne też się zmniejsza. Ma na to wpływ koniunktura światowa, ponieważ podwyższenie stóp proc. w strefie euro i w USA schładza też polską gospodarkę, opartą w dużym stopniu na exporcie.

Dużym zainteresowaniem sektora finansowego cieszy się fotowoltaika

Dodatkowo rosną depozyty firm, co wskazuje, że firmy mają kapitał, ale nie inwestują, bo popyt na ich usługi i produkty spada.

"Widać to po spadającej konsumpcji w gospodarce. Liczymy, że to zacznie odbijać, ale raczej pod koniec roku. Czynniki, które mogą nam pomagać, to uruchamianie funduszy europejskich w ramach polityki spójności i KPO, acyklicznie mogą działać projekty związane z ESG, szczególnie w części związanej ze środowiskiem i zieloną transformacją. Po szokach, których firmy doświadczały w ostatnich 2-3 latach, zależy im nie tylko na dostępie do tańszych źródeł energii, ale też na większej pewności dostaw. Widzimy większe zainteresowanie finansowaniem tego typu przedsięwzięć" - powiedział Jerzy Kwieciński.

"Zawsze obserwujemy gospodarkę i konkretne branże. Skłonność do finansowania przedsięwzięć w konkretnym sektorze zależy od tego, jak dana branża sobie radzi. Dużym zainteresowaniem sektora finansowego cieszy się obecnie segment rynku związany z tworzeniem farm fotowoltaicznych. Z kolei branża budowlana ma pewne trudności, gdyż silnie podlega koniunkturze i ma dużą cykliczność" - dodał.

Wiceprezes Banku Pekao zwraca uwagę, że branża deweloperska też zauważa problemy, gdyż brakuje dobrego finansowania dla klientów tej branży, szczególnie dla klientów indywidualnych. Liczba udzielanych kredytów zmalała rok do roku o około 50 proc. ze względu na koszt kredytów hipotecznych. W tej chwili zdecydowana większość mieszkań jest kupowana za gotówkę, wcześniej było odwrotnie.

Problemy mają również branże, które bazują na konsumpcji, w tym e-commerce, który miał swój bardzo dobry czas w 2020 roku i jeszcze w 2021 roku.

"E-commerce nadal rozwija się, choć nie tak dynamicznie jak w okresie pandemii. Po pandemii ludzie wrócili do kupowania w sklepach, więc sklepy i galerie handlowe odżyły, a w marcu 2022 r. poziom obrotów powrócił do poziomu sprzed pandemii" - powiedział Jerzy Kwieciński.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl