Pekao: cykl zacieśnienia polityki pieniężnej będzie kontynuowany

Cykl zacieśnienia polityki pieniężnej będzie kontynuowany - ocenił Piotr Bartkiewicz z Pekao w komentarzu do środowej decyzji RPP o podwyżce stóp procentowych. Według banku na koniec przyszłego roku główna stopa wyniesie 2,5 proc.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła w środę stopy procentowe. Jak wynika z komunikatu banku centralnego, stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc. Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.

Jak zaznaczyli analitycy Pekao, NBP, podobnie jak inni obserwatorzy i ekonomiści, został zaskoczony przez przebieg procesów inflacyjnych i zdecydował się na "wzmocnienie" decyzji z października. "O samej wielkości ruchu ponownie zadecydowała chęć przejęcia inicjatywy i zaskoczenia rynków" - wskazał Piotr Bartkiewicz z departamentu analiz makroekonomicznych Pekao.

Ekspert odniósł się do kluczowych elementów, które wskazują na to, "że cykl zacieśnienia polityki pieniężnej będzie kontynuowany". Zwrócił uwagę, że RPP dysponuje obecnie projekcją wskazującą na szczyt inflacji w okolicy 7 proc. na początku przyszłego roku. "Ta ścieżka może z łatwością być zrewidowana w górę i naszym zdaniem NBP wciąż nie docenia rozpędzenia procesów inflacyjnych w Polsce" - ocenił.

Dodał, że z wypowiedzi prezesa NBP można wyczytać, że bank będzie zadowolony z powrotu inflacji "do górnego ograniczenia pasma dopuszczalnych odchyleń od celu" - czyli do 3,5 proc. Zdaniem Bartkiewicza projekcja listopadowa prawdopodobnie nie spełnia "tego idealnie warunku, ale szczegółową ścieżkę zobaczymy w poniedziałek". W obliczu systematycznych szoków podażowych NBP zostawia sobie pewnego rodzaju bufor - zaznaczył analityk.

Dodał, że prezes Adam Glapiński jasno wskazał na 1,5 proc. jako poziom neutralny i kotwiczący oczekiwania członków RPP co do tego, gdzie powinna znaleźć się główna stopa procentowa NBP. "Jego osiągnięcie zatem nie będzie wymagało dodatkowych, pogłębionych analiz perspektyw inflacji" - stwierdził Bartkiewicz. Według niego kolejne zaskoczenie w danych CPI "pociągnie" podwyżkę przynajmniej o 25 pb w grudniu. "Jastrzębie nastawienie wynika z asymetrycznego rozkładu ryzyk dla ścieżki inflacji, o którym również prezes NBP wspomniał" - zauważył analityk.

Bank zwrócił uwagę, że średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego nie zmieniły się - rewizja wzrostu PKB w latach 2022-23 w dół jest zrównoważona przez rewizję tegorocznej dynamiki w górę i delikatne podniesienie punktu startowego z uwagi na rewizję rachunków narodowych GUS. Przypomniano, że pomimo zacieśnienia polityki pieniężnej (wykonane przez RPP 115 pb podwyżek ma już wg modeli, jakimi posługuje się NBP, mierzalny wpływ na aktywność ekonomiczną), hamowania gospodarki światowej i opóźnień w inwestycjach publicznych polska gospodarka ma znaleźć się w 2023 w dokładnie tym samym miejscu, w jakim oceniano to w lipcu i w marcu br. "Taka odporność gospodarki na szoki prawdopodobnie pozwala członkom RPP zacieśniać z większą pewnością" - stwierdził analityk.

Z kolei nominalny PKB wg ostatniej projekcji ma być w 2023 o ok. 15 proc. wyższy niż wskazywały na to trendy sprzed pandemii. "To również sugeruje, że zdolność gospodarki do funkcjonowania przy wyższych stopach procentowych jest większa niż przed pandemią" - ocenił ekspert.

Jak stwierdził Bartkiewicz, RPP wykonała dziś kolejny krok w ramach cyklu zacieśnienia i nie jest to krok ostatni. "Zważywszy na dotychczasowe wzorce w danych o CPI, zaskoczenie w listopadzie jest bardzo prawdopodobne i kolejna podwyżka, tym razem o 25 pb (choć większa skala jest również prawdopodobna) powinna być scenariuszem bazowym" - ocenił.

W ocenie banku na koniec przyszłego roku główna stopa wyniesie 2,5 proc.

