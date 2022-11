Pekao do 400 mln zł zwiększy finansowanie dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Bank Pekao S.A. i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) podpisały umowę finansowania dla zarządzającej polskimi lotniskami firmy - poinformował we wtorek bank. Jak dodano, zawarty aneks do Programu Emisji Obligacji zakłada zwiększenie finansowania do kwoty 400 mln zł.

Jak podało Pekao w informacji prasowej, zawarty aneks do Programu Emisji Obligacji zakłada wydłużenie Programu Emisji Obligacji do końca 2024 r.

Bank w tej transakcji pełni rolę Organizatora Programu Emisji Obligacji, Agenta Zabezpieczeń, Agenta Kalkulacyjnego, Agenta Emisji, Agenta Płatniczego.

Pekao przypomniało, że obecna umowa to kontynuacja programu z 2015 r., opiewającego na kwotę 600 mln zł, z którego środki trafiły na finansowanie rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie.

Bank przypomniał, że współpracuje z PPL od ponad 20 lat. W ubiegłych latach współuczestniczył w finansowaniu rozbudowy lub modernizacji ośmiu lotnisk: w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Modlinie, Łodzi, we Wrocławiu, Poznaniu i Szymanach na Mazurach.

Aktualne zaangażowanie Banku Pekao w inwestycje na lotniskach przekracza 1 mld zł, a łączna kwota finansowania projektów lotniczych w ciągu ostatnich 12 lat jest powyżej 2,5 mld zł.

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,3 mln klientów.

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje 14 spółek zarządzających portami regionalnymi m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

