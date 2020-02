Pekao faworytem do kupna mBanku. Kurs akcji zapikował

Bank Pekao jest obecnie faworytem w wyścigu do kupna mBanku od niemieckiego Commerzbanku - wynika z informacji agencji Reuters. Kurs akcji Pekao na warszawskiej giełdzie zareagował na te informacje gwałtownym załamaniem.

Według źródeł Reutersa niektórzy potencjalni oferenci obawiają się politycznych nacisków związanych z procesem sprzedaży mBanku. Ofertę kupna miał złożyć też fundusz Apollo, ale jego szanse są oceniane jako „niewielkie”.



Finalnej oferty miał nie złożyć natomiast wymieniany wśród potencjalnych chętnych francuski Credit Agricole. Reuters przypomniał, że mBank ma wartość rynkową ok. 15,7 mld zł, co sprawia, że wystawiony na sprzedaż blisko 70-procentowy pakiet akcji Commerzbanku jest wart ponad 2 mld euro.



- Nie komentujemy spekulacji medialnych - taki jest nasz komentarz - powiedziała dyrektor biura komunikacji korporacyjnej banku Pekao Katarzyna Żądło pytana, czy prawdą jest to, co podał Reuters.



Akcje Pekao straciły podczas wtorkowej sesji na GPW ponad 3 proc. (choć po godz. 16. spadały o ok. 4 proc.), podczas gdy rano zyskiwały na wartości ponad 1 proc.