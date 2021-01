Pekao: grudniowy PMI wskazuje na przyspieszenie tempa poprawy koniunktury w przetwórstwie

Grudniowy odczyt PMI wskazuje na przyspieszenie tempa poprawy koniunktury w przetwórstwie - ocenił ekonomista Pekao Adam Antoniak w komentarzu do danych Markit. Jego zdaniem, przetwórstwo było jednym z najjaśniejszych punktów polskiej gospodarki w 4 kw. 2020 r.

W poniedziałek firma Markit podała, że w grudniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 51,7 pkt. wobec 50,8 pkt. w listopadzie. Na grudniowy wzrost wskaźnika najbardziej pozytywny wpływ miał odczyt Wskaźnika Nowych Zamówień, następnie Wskaźnik Zapasów Pozycji Zakupionych i Wskaźnik Czasu Dostaw. Wskaźnik Zatrudnienia odnotował pozytywną wartość, lecz tempo ekspansji zwolniło od listopada. Wskaźnik Produkcji ciążył w największym stopniu na odczycie głównego indeksu - poinformowała firma.

W komentarzu do danych Antoniak zwrócił uwagę, że wskaźnik PMI wzrósł w grudniu po trzech miesiącach stabilizacji na poziomie 50,8, co wskazuje na przyspieszenie tempa poprawy koniunktury w tym sektorze.

Zauważył, że po raz pierwszy od trzech miesięcy managerowie logistyki raportowali wzrost nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych z Europy i Azji. "Jednocześnie poziom produkcji ponownie obniżył się z uwagi na ograniczone moce przerobowe w polskich firmach przetwórczych. Wprawdzie przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie, jednak nie były w stanie sprostać wymogom produkcyjnym z uwagi na braki kadrowe i opóźnienia w dostawach. W szczególności przetwórcy zwracali uwagę na niedobory surowców (głównie z Chin) oraz wąskie gardła w transporcie. W efekcie doszło dalszego wzrostu zaległości produkcyjnych. Odnotowano także rekordowy wzrost zapasów surowców i innych materiałów produkcyjnych. Obniżyły się natomiast zapasy wyrobów gotowych" - podkreślił ekonomista.

Jak zaznaczył, stopniowo narasta presja inflacyjna. "Ankietowane firmy czwarty miesiąc z rzędu wskazywały na wzrost cen wyrobów gotowych. Raportowano najsilniejszy od blisko 10 lat wzrost kosztów produkcji. Prognozy producentów odnośnie do przyszłej produkcji (kolejne 12 miesięcy) wzrosły do najwyższego poziomu od maja 2018 r. m.in. na bazie nadziei na ożywienie koniunktury po opanowaniu pandemii. IHS Markit wskazuje, że stosunek nowych zamówień do poziomu zapasów wyrobów gotowych sięgnął niemal najwyższy poziom od ponad dwóch lat, co pozwala oczekiwać wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach" - podkreślił Antoniak.

Dodał, że grudniowy odczyt indeksu PMI jest zgodny z prognozą analityków Pekao i wpisuje się w ich ocenę koniunktury w przetwórstwie pod koniec 2020 r. "Spodziewamy się, że wzrost produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego roku mógł być dwucyfrowy w ujęciu rocznym. Generalnie przetwórstwo było jednym z najjaśniejszych punktów polskiej gospodarki w 4 kw. 2020, a wzrost wartości dodanej w przemyśle był silniejszy niż w 3 kw. 20 (w ujęciu r/r). Podobne, korzystne, tendencje na przełomie 2020/2021 obserwowaliśmy w Europie i Azji" - napisał ekonomista.

Jak podał, analitycy Pekao szacują, że w grudniu ceny producentów wzrosły w ujęciu rocznym po raz pierwszy od lutego 2020. Wzrost cen hurtowych dotyczył m.in. paliw, metali oraz drewna.