Pekao i KIG będą wspólnie wspierać ekspansję polskich firm

Bank Pekao S.A. oraz Krajowa Izba Gospodarcza będą wspólnie wspierać międzynarodową ekspansję polskich przedsiębiorców, by zwiększyć rozwój polskiego eksportu - poinformowało we wtorek biuro prasowe banku Pekao.

Jak napisano w komunikacie, Pekao i KIG podpisały we wtorek porozumienie, które ma zacieśnić współpracę obydwu instytucji, po to by wspólne podejmować działania służące rozwojowi działalności handlowej i inwestycyjnej polskich firm za granicą.

"Porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą to dla nas możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję i jeszcze lepsze wpisanie się w ich potrzeby, przy wykorzystaniu naszych unikalnych kompetencji i bogatego doświadczenia w obszarze finansowania handlu. To umowa, którą można krótko opisać jako win-win-win dla przedsiębiorców, KIG i Pekao" - powiedział cytowany w informacji wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Według wieceprezes banku Magdaleny Zmitrowicz odpowiadającej za Pion Bankowości Przedsiębiorstw polskie firmy mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o handel zagraniczny. "Wskazuje na to badanie GUS, gdzie 53 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w I półroczu 2022 roku wykazało przychód ze sprzedaży towarów na eksport. Aż 80 proc. z nich zakończyło ten okres z zyskiem. Wierzymy, że dzięki współpracy Banku Pekao z KIG jeszcze większa liczba przedsiębiorców zdecyduje się na sprzedaż swoich produktów poza kraj, co być może pozwoli rozwinąć ich działalność na rynkach międzynarodowych" - wskazała wiceprezes.

Z kolei prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko zaznaczył, że skoordynowana współpraca obu instytucji "pozwoli na wypracowanie atrakcyjnych rynkowo rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, których dojrzałość biznesowa jest już na tyle solidna, że naturalnym kolejnym krokiem jest podjęcie działań eksportowych".

Bank Pekao jest liderem sektora bankowego w Polsce w obszarze finansowania handlu. W swojej ofercie ma całe spektrum usług i produktów w obszarze wspierania gospodarczej ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców od 1989 roku i jest niezależną oraz największą organizacją biznesu w Polsce. Zrzesza blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych.

