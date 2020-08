Pekao i PKO BP drożeją. Zarobiły więcej niż oczekiwano

Po ogłoszeniu w środę przez Pekao i PKO BP lepszych od oczekiwanych przez rynek wyników za II kw. br., akcje obu spółek notowanych na warszawskim parkiecie drożeją. Papiery Pekao na otwarciu zwyżkowały o ponad 7 proc., a PKO BP o ok. 2,6 proc.

Pekao i PKO BP ogłosiły w środę wyniki finansowe za II kwartał tego roku.

Skonsolidowany zysk Pekao wyniósł 359 mln zł, spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19. Mimo spadku rok do roku, Pekao zarobiło więcej niż oczekiwali analitycy, którzy w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się zysku w wysokości 271 mln zł.

Natomiast zysk grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1 mld 217 mln zł rok wcześniej. Mimo to zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.

Lepsze od oczekiwanych wyniki banków przełożyły się na ceny ich akcji notowanych na GPW. Papiery Pekao na otwarciu zwyżkowały o ponad 7 proc., a PKO BP o ok. 2,6 proc. Około godziny 9.20 akcje Pekao wyceniano na 54,72 zł, co oznacza wzrost o 4,91 proc., a akcje PKO BP kosztowały 22,8 zł, po wzroście o 2,47 proc. W tym czasie WIG 20 zyskiwał ok. 1,1 proc.