Pekao koordynuje emisję obligacji dla PKN Orlen

Bank Pekao jest koordynatorem, organizatorem, a także dealerem oraz współprowadzącym książkę popytu pierwszej na polskim rynku i jednej z pierwszych w Europie emisji obligacji ESG-linked, przeprowadzonej przez PKN Orlen - poinformował w czwartek bank.

PKN Orlen poinformował we wtorek, że jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd spółki. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne z przyjętą strategią Grupy Orlen osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jak zapowiadał PKN Orlen, będzie to "pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu".

W czwartek Pekao poinformowało, że wyemitowane obligacje ESG-linked "są odzwierciedleniem świadomości spółki w zakresie kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, ponieważ ich oprocentowanie będzie oparte na ratingu ESG nadawanym przez niezależną agencję MSCI".

Bank przekazał, że koncern wyemituje na krajowy rynek obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności oraz marżą na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR.

"Możliwe jest dodanie do marży odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku, w zależności od poziomu przyznanego spółce ratingu ESG. Łączna wartość emisji wynosi 1 mld zł" - czytamy.

Jak przekazało Pekao, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone przez PKN Orlen na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne ze strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.

"Charakter tej emisji potwierdza stale rosnące zaangażowanie zarówno PKN Orlen, jak i Banku Pekao w inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału uczestników rynku kapitałowego w projekty dotyczące kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej oraz wprowadzania dobrych zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie, zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie przez PKN Orlen dalszych działań w zakresie osiągania neutralności emisyjnej" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej Tomasz Styczyński.

Bank przekazał, że zapisy na obligacje PKN Orlen złożyły 54 podmioty, a ich łączna wartość wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza, że książka popytu została ponad dwukrotnie nadsubskrybowana.

"Co ważne, wiarygodny emitent, a także duże zainteresowanie ze strony inwestorów pozwoliło w trakcie budowania książki popytu na zawężenie spreadu kredytowego ze 115 do 90 punktów bazowych. Te warunki w połączeniu z 6-miesięczną stopą WIBOR stanowią najniższe oprocentowanie w historii PKN Orlen i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 r." - napisano.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów, co drugą korporację w Polsce.