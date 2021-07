Pekao: luzowanie pandemicznych obostrzeń napędza szybkie odbicie zatrudnienia

Wygaszenie trzeciej fali Covid-19 oraz luzowanie restrykcji epidemiczno-gospodarczych przynosi szybką odbudowę zatrudnienia. Niektórym branżom zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników – wynika z poniedziałkowego komentarza Banku Pekao do danych GUS.

W poniedziałek GUS podał dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Wynika z nich, że w czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. r/r i wyniosło 6359,3 tys. osób.

Ekonomiści Banku Pekao w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS przypomnieli, że to drugi z rzędu miesiąc wzrostu zatrudnienia. W maju wzrosło ono o 2,7 proc. r/r w maju.

"Co ważniejsze jednak, czerwiec przyniósł także wyraźny przyrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o 21 tys.). Wygaszenie trzeciej fali Covid-19 oraz zapoczątkowane w maju i kontynuowane w czerwcu luzowanie restrykcji epidemiczno-gospodarczych przynosi szybką odbudowę zatrudnienia. Tyczy to się szczególnie sektora usługowego czy handlu detalicznego" - napisano w komentarzu Pekao.

Ekonomiści tego banku zwrócili uwagę, że na poziom zatrudnienia pozytywnie wpłynęły powroty pracowników ze zwolnień chorobowych czy opiekuńczych. Jednak dodali także, że w branżach, które względnie suchą stopą przeszły przez pandemię (m. in. przemysł) rośnie liczba przedsiębiorstw, które mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry.

"O coraz lepszych perspektywach dla rynku pracy świadczy m.in. rosnąca liczba publikowanych ofert pracy. Według najnowszego cyklicznego raportu firmy Grant Thornton, w czerwcu pracodawcy w Polsce opublikowali w Internecie aż 312 tys. nowych ofert pracy. To o 6 proc. więcej niż w czerwcu przedpandemicznego roku 2019 i aż o 28,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Przypomniano w nim, że od kwietnia zaczęły wygasać tarcze finansowe PFR. Ekonomiści Banku Pekao spodziewali się, że wraz z rozliczeniem pomocy z PFR część przedsiębiorców zdecyduje się na redukcję zatrudnienia, tymczasem z danych GUS nic takiego nie wynika.

"Zakładamy, że druga połowa 2021 r. przyniesie dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy, szczególnie w sektorach usługowych. Jednakże, na horyzoncie pojawia się rosnące ryzyko czwartej fali zakażeń Covid-19 spowodowane rozprzestrzenianiem się wariantu delta koronawirusa, co wstrzymuje większy hurraoptymizm" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

GUS w poniedziałek opublikował także dane o płacach w sektorze przedsiębiorstw. W czerwcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5802,42 zł brutto i było wyższe o 9,8 proc. r/r.

"Dynamika płac pozostała w czerwcu na wysokim poziomie, co jest głównie wynikiem niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku. Z tego powodu w całym 2Q21 dynamika płac była blisko dwucyfrowej (dokładnie 9,9 proc.). Oczywiście, także dalsze otwieranie gospodarki w czerwcu pozytywnie wpłynęło na poziom wynagrodzeń, zwłaszcza w sektorze usług. W kolejnych miesiącach dynamika płac będzie się zmniejszać ze względu na efekty bazy" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Spodziewają się oni, że dzięki ożywieniu gospodarczemu dynamika płac w drugiej połowie roku będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, a w całym roku wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o 7 proc. w stosunku do 2020 r.

"Rośnie ryzyko presji płacowej związanej z wysokim popytem na pracę przy jednocześnie wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników (poziom płac przekroczył w czerwcu poziom wskazywany przez przedpandemiczny trend), ale ta kwestia powinna stać się większym problemem dla rynku pracy dopiero w 2022 r." - napisano w komentarzu Banku Pekao.

