Pekao: negatywny wpływ pandemii na rynek pracy łagodzą dobrze prosperujące branże

W branżach dalej objętych restrykcjami presja na zwolnienia jest ciągle podwyższona. Negatywny wpływ pandemii na rynek pracy łagodzą dobrze prosperujące branże, takie jak IT, e-commerce czy przemysł - ocenił w czwartek Bank Pekao S.A. odwołując się do najnowszych danych GUS.

Według analityków Pekao dodatnia dynamika zatrudnienia w kwietniu w ujęciu rocznym (0,9 proc. rdr za GUS) wynika z "bardzo niskiej bazy odniesienia spowodowanej ubiegłorocznym lockdownem". Jak prognozuje bank, "z tego powodu w maju i czerwcu ujrzymy dynamikę zatrudnienia przekraczającą 2 proc. w ujęciu rocznym".

Jak czytamy w analizie Pekao, w kwietniu, mimo stopniowego wygasania trzeciej fali pandemii, "większość restrykcji epidemiczno-gospodarczych była jeszcze w mocy, nie pozwalając tym samym na poprawę sytuacji na rynku pracy". Przypomniano, że pod koniec miesiąca w części województw otwarto zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy salony urody.

"W branżach dalej objętych restrykcjami (m.in. fitness, gastronomia, branża eventowa) presja na zwolnienia jest ciągle podwyższona. (...) Negatywny wpływ pandemii na rynek pracy jest łagodzony przez dobrze prosperujące branże, takie jak IT, e-commerce czy przemysł" - ocenił bank.

Zdaniem Pekao "w kwietniu negatywny wpływ na statystyki rynku pracy miały także zwolnienia chorobowe związane z kwarantanną COVID-19. Przez większą część kwietnia zamknięte były również szkoły, przedszkola oraz żłobki, co zwiększało rezerwuar pracowników, którzy nie mogli świadczyć pracy ze względu na różnego rodzaju zwolnienia czy urlopy bezpłatne" - dodano.

Bank zauważył, że trwający proces szczepień może zachęcać firmy do zatrzymywania zatrudnionych pracowników w nadziei na "nie tak odległe już w czasie wznowienie działalności na normalnych warunkach".

Pekao wskazało, że rośnie liczba publikowanych ofert pracy. Przywołując dane z raportu firmy Grant Thornton z kwietnia, bank przypomniał, iż pracodawcy w Polsce opublikowali w ub. miesiącu 283 tys. nowych ofert pracy. Stanowi to najwyższy wynik od stycznia 2020 r. i o 100 proc. więcej w ujęciu rocznym.

"Pracodawcy nie tylko przestali się obawiać skutków gospodarczych koronawirusa, ale patrzą w przyszłość optymistycznie i chętnie myślą o rozwoju" - czytamy w analizie Pekao. "Z tego powodu zakładamy, że druga połowa 2021 r. przyniesie wyraźne ożywienie w krajowej gospodarce wraz ze znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy" - ocenił bank.

Jak wskazano, w najbliższym czasie istotnym czynnikiem dla rynku pracy będzie "reakcja przedsiębiorstw w momencie rozliczania Tarczy Finansowej PFR warunkującej umorzenie subwencji utrzymaniem zatrudnienia przez 12 miesięcy od momentu jej otrzymania". Zdaniem Pekao "zapewne część pracodawców zdecyduje się wtedy na redukcję zatrudnienia w ramach dostosowania się do panującej sytuacji gospodarczej". Bank prognozuje, że w skali kraju wpływ tego zjawiska nie powinien być silny.

Odnosząc się w analizie do danych GUS o dynamice wynagrodzeń, Pekao wskazało, że dane o jej wzroście w sektorze przedsiębiorstw do 9,9 proc. rdr z 8,0 proc. rdr w marcu uplasowały się nieznacznie poniżej oczekiwań na poziomie 10,4 proc.

"Wysoki, prawie dwucyfrowy odczyt, to także zasługa bardzo niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku" - czytamy. "Z tego powodu w całym drugim kwartale 2021 r. dynamika płac może być bliska dwucyfrowej. Nie zmienia to faktu, że w czasie pandemii dynamika płac zaskakuje na plus, na co wpływ ma głównie dobra sytuacja w przemyśle" - dodano w analizie.

Bank zwrócił uwage, że coraz częstsze jest przechodzenie osób wcześniej pracujących w branżach objętych restrykcjami do sektorów lepiej prosperujących, co również pozytywnie oddziałuje na dynamikę płac.

"Utrzymanie w mocy restrykcji ograniczających funkcjonowanie niektórych branż dalej ograniza wzrost płac w tych sektorach" - podkreślili analitycy. "W całym 2021 r. prognozujemy, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o ok. 7 proc. rdr" - dodali.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5 tys. 805,72 zł, co oznacza wzrost o 9,9 proc. licząc rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,9 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw względem notowanego miesiąc wcześniej zmniejszyło się o 0,2 proc.

