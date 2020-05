Pekao: nowe funkcjonalności w ofercie pożyczek udzielanych zdalnie

Bank Pekao udostępnił nowe serwisy Pekao24 i PeoPay, które można aktywować zdalnie; znalazły się w nich nowe funkcjonalności dotyczące zdalnego pożyczania pieniędzy - wynika z piątkowego komunikatu banku.

Bank informuje, że jego klienci od dawna mogą pożyczać pieniądze zdalnie, korzystając z Klik Gotówki dostępnej w serwisie internetowym Pekao24 oraz aplikacji mobilnej PeoPay.

"W ostatnich dniach bank udostępnił nowe serwisy Pekao24 i PeoPay, które można teraz aktywować zdalnie, a znalazły się w nich nowe funkcjonalności Klik Gotówki. Klienci mają teraz więcej możliwości dopasowania oferty pożyczki do swoich potrzeb. Mogą np. skorzystać z ubezpieczenia PZU czy opcji spłaty pierwszej raty dopiero w trzecim miesiącu po wypłacie pożyczki" - napisano w komunikacie Pekao.

Wyjaśniono, że to proces tzw. omnikanałowy, co oznacza, że klient może rozpocząć wnioskowanie o pożyczkę w np. w serwisie Pekao24, a dokończyć w drugim - np. w aplikacji PeoPay czy w placówce banku i odwrotnie. Gotówka będzie dostępna na rachunku klienta w ciągu 30 sekund od zatwierdzenia dokumentów kredytowych.

Dodano, że Pekao rozszerza poza tym gamę dostępnych możliwości, uruchamiając nowy proces sprzedaży pożyczki przez telefon. Dzięki temu, jak zapewnia bank, jego klienci uzyskają zdalnie wstępną decyzję kredytową, ale także mogą zawrzeć umowę i uruchomić pożyczkę na swój rachunek bez konieczności wizyty w placówce.

"Chcemy zapewnić klientom pełną swobodę wyboru sposobu, w jaki mogą skorzystać z naszej oferty. Klient może to zrobić w placówce, ale także w naszych serwisach Pekao24 i PeoPay czy przez telefon - w dowolnym czasie i miejscu, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Jego zdaniem, to szczególnie ważne w dobie koronawirusa. Każdy może bowiem zdecydować, czy chce skorzystać z nowoczesnej bankowości internetowej czy z bardziej tradycyjnej formy komunikacji czyli rozmowy telefonicznej, która teraz daje nowe możliwości zdalnego wnioskowania o pożyczkę.

Jak dodał dyrektor departamentu innowacji i płatności w Pekao Bartosz Zborowski, bank przygotował unikalne rozwiązanie pozwalające klientom indywidualnym podpisywać dokumenty za pośrednictwem Pekao24.

"Doradca nie musi już zapraszać klienta do oddziału. Wystarczy, że uzgodni warunki przez telefon i przekaże umowę do podpisu w bankowości internetowej. To bardzo zwiększa wygodę klientów. Pierwszym produktem, który może być oferowany w ten sposób, jest pożyczka gotówkowa" - informuje Zborowski.