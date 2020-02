Pekao o danych GUS: w kolejnych miesiącach inflacja powinna zacząć spadać

Piątkowe dane GUS dot. inflacji są wyższe od spodziewanych jednak w kolejnych miesiącach powinna ona zacząć spadać i na koniec roku wynieść ok. 3 proc. - ocenił w piątek Adam Antoniak z Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny w piątek we wstępnych danych poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 4,4 proc. i po 3,4 proc. w grudniu. GUS dodał, że w stosunku do grudnia inflacja wzrosła o 0,9 proc.

Adam Antoniak z Banku Pekao przyznał w komentarzu dla PAP, że piątkowe dane GUS dot. inflacji są wyższe od oczekiwań banku. Bank spodziewał się styczniowej inflacji na poziomie 4,2 proc. Wskazał jednak, że piątkowe dane GUS są na razie wstępne.

"Jak na razie mamy ograniczony zestaw danych (żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe; mieszkania; transport). Wzrost cen żywności jest zbliżony do naszych oczekiwań. Mocniej z kolei rosła inflacja bazowa (nie obejmuje cen energii i żywności - PAP) szacujemy, że może być ona na poziomie 3,4 proc. Inflacja jest wyższa od naszych oczekiwań. Spodziewamy się jednak, że będzie ona spadać i na koniec roku może wynieść ok. 3 proc." - powiedział analityk.

Ekspert ocenił, że styczniowy odczyt inflacji nie powinien przekonać Rady Polityki Pieniężnej do zmian stóp procentowych.

Zespół analiz banku Pekao zwrócili ponadto uwagę, że styczniowa inflacja jest na poziomie wyraźnie wyższym niż sugerował wcześniej prezes Narodowego Banku Polskiego. Na początku stycznia prezes NBP Adam Glapiński mówił, że RPP nie podziela poglądu, że inflacja może przebić 4 proc. i utrwalić się na tym poziomie na dłużej. "Nie podzielamy (tego poglądu - PAP). (...) Przewidujemy wzrost inflacji w pierwszym, drugim kwartale i potem obniżenie wskaźnika inflacji" - powiedział Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu RPP, pytany o to, czy Rada podziela opinię części analityków, że inflacja może przebić poziom 4 proc. i utrwalić się na tym poziomie na dłużej.

"Ceny rosły w najszybszym tempie od ośmiu lat. Pełne dane poznamy w marcu wraz z aktualizacją koszyka inflacyjnego" - dodali analitycy banku Pekao.