Pekao o PMI: solidna kondycja przemysłu pomimo ograniczeń

Kondycja przemysłu jest solidna mimo ograniczeń podażowych: w październiku wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł do 53,8 pkt i nadal wskazuje na ekspansję krajowego przemysłu, chociaż wolniejszą niż w okresie maj -sierpień - ocenia wtorkowe dane bank Pekao.

We wtorek firma IHS Markit podała, że główny wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł z wrześniowego poziomu 53,4 do 53,8 pkt., sygnalizując przyspieszenie wzrostu w sektorze, choć tempo ekspansji było znacznie słabsze niż wyniki notowane latem.

Zdaniem Adama Antoniaka z banku Pekao, wartość PMI wskazuje na solidną kondycję przemysłu pomimo ograniczeń podażowych.

W jego ocenie na obraz krajowego przemysłu na początku czwartego kwartału 2021 r. składają się solidny popyt, kontynuacja zaburzeń po stronie podażowej, jeśli chodzi o czas dostaw czy dostępność materiałów oraz utrzymująca się presja inflacyjna oznaczająca wzrost kosztów oraz cen wyrobów gotowych.

Antoniak wskazuje, że w odniesieniu do trendów w krajowym przetwórstwie zawartość październikowego raportu IHS Markit nie różni się istotnie od poprzednich miesięcy.

"Popyt na wyroby krajowego przemysłu pozostaje solidny, chociaż zwraca uwagę fakt, że popyt eksportowy obniżył się drugi miesiąc z rzędu. Ankietowane firmy raportowały wolniejszy napływ nowych zamówień z sąsiednich krajów UE. Produkcja wciąż rośnie, jednak jego tempo jest dławione przez ograniczenia i wąskie gardła po stronie podażowej. Ponownie wyraźnie wydłużył się średni czas dostaw, a przetwórcy doświadczali trudności z nabywaniem środków produkcji, niedoborami materiałów oraz z transportem" - podkreślił ekonomista Pekao. Ponadto, jak dodał, kombinacja wciąż mocnego popytu i ograniczonej podaży generuje silną presję inflacyjną.

"Ankietowani producenci raportowali silny wzrost kosztów. Drożały nie tylko surowce, ale także elektryczność, energia oraz transport. W warunkach silnego popytu naturalną reakcją firm na presję na kompresję marż były dalsze podwyżki cen wyrobów gotowych (największy wzrost od rekordowych podwyżek w czerwcu)" - zauważył.

W ocenie Antoniaka, w trudnym otoczeniu globalnym krajowy przemysł radzi sobie dobrze, jednak im dłużej będą trwały zaburzenia po stronie podażowej tym większe ryzyko, że nowa równowaga rynkowa ustali się przy wyraźnie wyższym poziomie cen, który schłodzi nieco popyt. "Dynamiczny wzrost cen materiałów powoduje, że firmy starają się budować ich zapasy w obawie o dalszy wzrost cen w przyszłości. Dodatkowo pogarsza to relację popyt-podaż na rynkach surowców i materiałów i potęguje presję cenową. Firmy przetwórcze wskazują ponadto na niedobory siły roboczej, co ogranicza zdolność do dalszego zwiększania zatrudnienia" - wskazał ekonomista Pekao.

