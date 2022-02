Pekao od marca wprowadza ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Od 1 marca klienci indywidualni jak i firmowi nie będą płacili za przelewy dokonywane z Polski do banków w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski - poinformował w poniedziałek bank Pekao. Dodano, że Ukraińcy będą mogli też łatwiej otworzyć konto w tym banku.

Bank Pekao wyjaśnił, że chcąc umożliwić obywatelom Ukrainy funkcjonowanie oraz bezpieczne zarządzanie finansami swoich firm z Polski, przygotował specjalne rozwiązania dla klientów indywidualnych i firmowych.

Po pierwsze, od 1 marca bank znosi opłaty za przelewy w dwie strony, tj. z Polski do banków w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski. Podkreślono, że dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych.



Czytaj także: PZU opłaci 30-dniowe składki OC dla obywateli Ukrainy

Od wtorku bank znosi też dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. "Bank nie pobiera również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Bank upraszcza także maksymalnie procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych - wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport" - wyjaśniono.

Pekao dodało, że dla ułatwienia bezpiecznego zarządzania finansami firm ukraińskich z Polski, bank przygotował dla przedsiębiorców - niezależnie od ich wielkości - specjalną szeroką ofertę. Instytucja nie będzie pobierać opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewni firmom pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej. Bank wprowadza także ułatwienia w procesie nawiązywania relacji biznesowych dla firm z Ukrainy.

"W obliczu wojny, która toczy się w Ukrainie chcemy pomóc jej obywatelom i firmom w każdym możliwym wymiarze. Dlatego zapewniamy im nie tylko dostęp do usług bankowych, bez których trudno funkcjonować we współczesnym świecie, ale także pomoc humanitarną zarówno za pośrednictwem naszej fundacji, jak i inicjatyw wolontariackich naszych pracowników. Myślimy także o biznesie i uruchamiamy kompleksową ofertę dla wszystkich ukraińskich firm. Dajemy im bezpieczną przystań finansową w niepewnych czasach" - wskazała wiceprezes Pekao Magdalena Zmitrowicz.

Bank dodał, że w ramach pomocy dla Ukrainy przekaże też 500 tys. zł darowizny na Polski Czerwony Krzyż. Z tych środków mają zostać kupione m.in. materiały opatrunkowe, apteczki, żywność, łóżka polowe, koce, śpiwory dla osób przekraczających granicę.

Pekao zachęca także wszystkich, którzy chcą wesprzeć działania PCK na rzecz Ukrainy, o wpłaty na specjalne konto PCK: 68 1240 1037 1111 0010 6644 8887.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl