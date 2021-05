Pekao: ożywienie gospodarcze widać po większej sprzedaży produktów

Ożywienie gospodarcze widać po odbiciu sprzedaży produktów konsumpcyjnych i inwestycyjnych banku - podkreślił w czwartek prezes Pekao Leszek Skiba. Dodał, że liczy na to, iż w drugiej połowie br. uda się wypłacić dywidendę z zysku za 2020 r.

Prezes banku Pekao Leszek Skiba podkreślił, że ożywienie gospodarcze wydać w wynikach instytucji, przekłada się ono na poprawę sprzedaży produktów konsumpcyjnych i inwestycyjnych banku.

Wyjaśnił, że sprzedaż netto produktów inwestycyjnych kwartał do kwartału zarządzanych przez Pekao TFI wzrosła o 62 proc.

O 26 proc. kw do kw. wzrosła też sprzedaż pożyczek gotówkowych (do 0,9 mld zł). Z kolei wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw wzrósł o 5 proc. do 25,1 mld zł. O ponad 50 proc. wzrosła sprzedaż pożyczek sprzedawanych przez kanały cyfrowe.

W czwartek odbyła się konferencja podsumowującą wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. banku Pekao.

Wiceprezes banku Tomasz Kubiak, odnosząc się do wyników finansowych za pierwszy kwartał przypomniał, że zysk netto Grupy Banku Pekao wzrósł do 245,6 mln zł z 186,9 mln zł rok wcześniej. Dodał, że za tak dobre wyniki odpowiada m.in dobra kontrola kosztów, poprawa marży odsetkowej, a także niższe opłaty regulacyjne. Kubiak podał, że marża odsetkowa osiągnięta w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 2,29 proc. i była niższa rdr. o 0,59 pp., pod presją negatywnego wpływu niskich stóp procentowych i szybszego wzrostu depozytów od kredytów.

Jak zaznaczył, kwartalny wzrost marży odsetkowej o 14 bps wyprzedza tempo poprawy założone w strategii.

Prezes banku dodał na konferencji, że liczy na to, że bank uzyska zgodę KNF i będzie mógł wypłacić w drugiej połowie 2021 roku dywidendę z zysku za 2020 roku.

Bank informował wcześniej, że jego zarząd rekomenduje, by 75 proc. zysku osiągniętego w 2020 roku, czyli kwota 842,5 mln zł, pozostało niepodzielone. Zgodnie z propozycją zarządu ok. 25 proc. zysku netto za 2020 roku trafić ma na kapitał rezerwowy.

Skiba dodał, że pod koniec tego kwartału bank chce przedstawić strategię dot. rozwoju ESG.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i prowadzenie ładu korporacyjnego.

"Pracujemy i ogłosimy nasze wszystkie działania, gdy zakończymy prace nad naszą strategią ESG pod koniec tego kwartału" - powiedział Skiba.

Skiba przypomniał, że bank aktywnie uczestniczy w finansowaniu odnawialnych źródeł energii. Dodał, że dzięki środkom własnym jak i europejskim bank chce inwestować tak w duże jak i w mniejsze inwestycje proekologiczne m.in. fotowoltaikę.

Prezes dodał, że bank jest coraz bardziej aktywny na rynku zielonych obligacji. Przypomniał, że bank wyemitował zielone 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu w imieniu Orlenu o wartości 1 mld zł. Bank kredytuje też obecnie największą inwestycję PV realizowaną przez ZE PAK (175 mln zł).

