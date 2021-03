Pekao planuje do 2024 r. osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej

Pekao planuje do 2024 osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej. Postawi na bankowość w kanałach zdalnych i będzie dążyć do tego, aby umożliwić klientom załatwienie prawie wszystkich spraw online - poinformowała spółka w strategii na lata 2021 - 2024.

Dodano, że główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to poza 3,2 mln klientów bankowości mobilnej to osiągnięcie rentowności kapitału własnego ROE na poziomie około 10 proc. I obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów C/I do poziomu około 42 proc.

Wskazano, że wizja banku 2024 opiera się na kontynuacji ponad 90-letniej tradycji rozwoju drugiego banku w Polsce w formule banku uniwersalnego, będącego instytucją finansową pierwszego wyboru, obsługującego w zintegrowany sposób wszystkie segmenty klientów, tj. klientów indywidualnych, prywatnych, przedsiębiorstwa i korporacje, a także dbającego o najwyższe standardy jakości i efektywność.

"Wartość dla akcjonariuszy będzie budowana poprzez odpowiedzialny rozwój biznesu i wzrost w najbardziej rentownych segmentach, poprawę efektywności oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego" - czytamy w strategii.

