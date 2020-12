Pekao: przemysł pozostaje na ścieżce stopniowej odbudowy, choć tempo niższe niż w strefie euro

Listopadowy PMI krajowego sektora przemysłowego, który utrzymał się na poziomie 50,8, wywołuje mieszane uczucia - ocenił we wtorkowym komentarzu Adam Antoniak z Pekao. Wskazał, że choć mamy do czynienia z kontynuacją odbudowy kondycji polskiego przemysłu, to jej tempo jest niższe niż w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech.

We wtorek firma Markit poinformowała, że listopadowy wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce trzeci miesiąc z rzędu wyniósł 50,8 pkt.

Zdaniem Antoniaka, stabilizacja głównego wskaźnika maskuje nieco niekorzystne zjawiska we wskaźnikach składowych indeksu. "Po pierwsze, drugi miesiąc z rzędu ankietowani przedsiębiorcy raportowali spadek nowych zamówień, w tym po raz pierwszy od czerwca eksportowych, przy czym skala spadku była wyraźnie niższa niż w okresie wiosennego lockdownu. Po drugie, po raz pierwszy od 5 miesięcy przetwórcy wskazywali na spadek bieżącej produkcji, z tym, że ponownie był to wyraźnie mniejszy spadek niż w okresie marzec-czerwiec" - podkreślił ekspert.

"Po trzecie, rosły zaległości produkcyjne, co, w ocenie ankietowanych, wynikało z zakłóceń w łańcuchach dostaw (najdłuższy czas dostaw od maja i piąty najgorszy odczyt tego subindeksu w historii). Z danych IHS Markit wynika, że ok. 18 proc. firm raportowało opóźnienia w dostawach środków produkcji do swoich fabryk. Po czwarte, wzrost zatrudnienia (najszybszy od czerwca 2018 r.) wynikał w dużej mierze z potrzeby zastąpienia pracowników przebywających na kwarantannie. Problemy z personelem przekładały się także na obniżenie wydajności i wzrost zaległości produkcyjnych" - zauważył.

Dodał, że pomimo doświadczanych perturbacji przetwórcy optymistycznie oceniali perspektywy na kolejne 12 miesięcy. "Wprawdzie na tle odczytów historycznych prognozy były niskie, jednak poprawiły się w stosunku do październikowych" - zaznaczył Antoniak.

Jak ocenił, skala perturbacji wywołanych epidemią w przedsiębiorstwach przetwórczych jest nieporównywalnie niższa niż wiosną, a przemysł pozostaje na ścieżce stopniowej odbudowy. "Prognozujemy, że produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 3,8 proc. r/r, a w czwartym kwartale 2020 sektor ten będzie, podobnie jak w trzecim kwartale, pozytywnie kontrybuował do wzrostu gospodarczego" - podsumował ekspert.