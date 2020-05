Pekao SA: Nowa aplikacja mobilna PeoPay Kids przeznaczona dla dzieci

Nauka oszczędzania, zapoznanie się z podstawowymi regułami świata finansów i możliwość dysponowania drobnymi kwotami, to założenia nowej aplikacji mobilnej, zaprezentowanej w środę na konferencji przez Bank Pekao SA.

Prezes Pekao S.A. Leszek Skiba powiedział, że transformacja cyfrowa to dziś fundament, a pandemia i wywołany przez nią kryzys to okazja, którą można wykorzystać na wdrażanie innowacji.

Zdaniem prezesa, jedną z takich innowacji jest aplikacja PeoPay KIDS."To nowoczesne rozwiązanie, które pokazuje dzieciom, jak skutecznie budować prawidłowe postawy oszczędzania i zarządzania pieniędzmi" - powiedział.

"Edukacja finansowa jest bardzo ważnym elementem przygotowania dziecka do dorosłości. Dobre nawyki zdobyte w młodości - takie jak umiejętne gospodarowanie swoimi pieniędzmi - mają przełożenie na to, jak poradzimy sobie w dorosłym życiu" - dodał.

Wedle Skiby "to przełomowe wdrożenie jest kolejnym ważnym etapem transformacji cyfrowej Banku Pekao".

"Rozwiązanie, a w szczególności aplikacja, od początku do końca zostało zrealizowane całkowicie wewnętrznie przez pracowników Pekao" - stwierdził. "W pracę nad tym wyjątkowym projektem zaangażowanych było wiele departamentów i zespołów wspierających" - skomentował prezes Banku Pekao S.A.

W pracy nad PeoPay Kids było zaangażowane w dużym stopniu Laboratorium Innowacji, które istnieje w Pekao SA od 2 lat i wedle wiceprezesa Marka Tomczuka wdrożenia w ramach cyfrowej transformacji, które bank planuje, są testowane w Laboratorium.

"Wdrożenie pakietu PeoPay KIDS to projekt, który składał się z kilku etapów. Laboratorium Innowacji Banku Pekao wraz z dziećmi było od samego początku zaangażowane w stworzenie oraz wygląd aplikacji i kart, a także postaci - trenerów" - powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Banku Pekao S.A.

W aplikacji będzie dostępny m.in. wirtualny trener: Lis, Złotówka lub Żubr, który ma nauczyć dzieci podstawowych pojęć ze siata finansów i pokazać, jak skutecznie oszczędzać i gospodarować swoimi pieniędzmi.

"To rozwiązanie opracowane z dziećmi z myślą o dzieciach. Nic nie pojawiło się w aplikacji bez ich konsultacji" - stwierdził Zborowski.

Zdaniem dyrektora najmłodsi mają możliwość tworzenia skarbonek w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, by odkładać w nich pieniądze na wybrane przez siebie cele i sprawdzać postęp zbiórki.

"Mogą też zrealizować przelew z bezpłatnego Konta Przekorzystnego lub doładować telefon - w tym przypadku prośba o autoryzację transakcji jest zawsze wysyłana rodzicowi, poprzez panel rodzica" - dodał Zborowski.

Zdaniem Remigiusza Hołdysa, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów Bank Pekao posiada już silną pozycję wśród rodzin z dziećmi, a teraz oferta została uzupełniona o aplikację PeoPay KIDS dla dzieci w wieku 6-13 lat, wraz z kartą.

"Karta jest oznaką samodzielności. Aplikacja PeoPay Kids ułatwia oszczędzanie na wymarzone cele, które bank wspiera specjalną ofertą 2 proc. na koncie oszczędnościowym Mój Skarb" - powiedział Hołdys.

Dyrektor dodał, że obecny kwartał będzie trudny, jeśli chodzi o powtórzenie wyniku akwizycji kont z poprzedniego kwartału (125 tys. kont), przede wszystkim z powodu pandemii.

Jednak zdaniem Hołdysa m.in. właśnie PeoPay Kids to produkt, dzięki któremu Pekao ma powalczyć o klientów.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).