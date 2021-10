Pekao sfinalizowało sprzedaż 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz Quercus TFI

Bank Pekao podpisał przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz Quercus TFI - poinformował w piątek bank. Wartość transakcji dla Pekao wyniosła 41,6 mln zł; będzie ona miała "nieznaczny, pozytywny wpływ" na wynik Grupy Banku Pekao w IV kw. 2021 r. - dodano.

"Bank Pekao S.A. podpisał przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. na rzecz Quercus TFI S.A. (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.)" - przekazało Pekao w piątkowej informacji prasowej.

Jak dodano, wartość transakcji dla Banku Pekao wyniosła 41,6 mln zł, na co złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku w ramach transakcji oraz wypracowany przez Xelion zysk netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do daty zamknięcia transakcji.

Bank przypomniał, że w grudniu 2020 r. została zawarta przedwstępna, warunkowa umowa sprzedaży. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłacie środków pieniężnych Xelion na rzecz Banku Pekao.

"Realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao w IV kwartale 2021 roku" - wskazał bank.

Pekao tłumaczy, że realizacja transakcji sprzedaży udziałów w Xelion stanowi dopełnienie procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao, zapoczątkowanego w 2018 r. W jego ramach Dom Maklerski Pekao skonsolidował działalność maklerską prowadzoną wcześniej przez Centralny Dom Maklerski, a także przez Pekao Investment Banking, w zakresie obsługi klienta instytucjonalnego.

"Sprzedaż DI Xelion pozwala na maksymalizację wartości spółki z perspektywy Banku Pekao i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy dynamiczny rozwój banku w strategicznych obszarach. W szczególności na umacnianie naszej wiodącej pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych, Jarosław Fuchs.

Dom Inwestycyjny Xelion to dom maklerski, będący największym, niezależnym dystrybutorem produktów inwestycyjnych w Polsce, działający od 2003 r., z siecią dystrybucji opartą o 13 placówek w całym kraju oraz współpracą na wyłączność z ok. 80 proc. osób fizycznych wpisanych do rejestru Agentów Firmy Inwestycyjnej. Według stanu na 30 września 2021, Xelion posiadał 3,9 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.

Quercus TFI, założone w 2008 r., to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Quercus prowadzi działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi, a także w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

