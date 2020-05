Pekao skupia się na wzroście organicznym i cyfryzacji

Bank Pekao będzie skupiał się na rozwoju organicznym i cyfryzacji. W I kwartale br. klienci otworzyli 125 tys. nowych rachunków, z czego 22 proc. w kanałach cyfrowych - poinformował na wtorkowej konferencji p.o. prezesa zarządu Banku Pekao Leszek Skiba.

"Mamy bardzo dobry fundament jeśli chodzi o wzrost organiczny, ale mamy też świadomość, że koncentracja w sektorze bankowym w Polsce będzie następowała" - powiedział Skiba.

"Przede wszystkim jesteśmy skupieni na strategii wzrostu organicznego. Do potencjalnych fuzji i przejęć podchodzimy w sposób bardzo oportunistyczny" - dodał wiceprezes banku Marek Lusztyn. Dodał, że fundamentem wzrostu banku jest wzrost organiczny i transformacja cyfrowa.

P.o. prezesa zwrócił uwagę, że w I kwartale tego roku bank odnotował sukcesy jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów detalicznych.

"Zanotowaliśmy 125 tys. nowych rachunków bieżących, to solidny wynik. Jednocześnie ten wzrost został osiągnięty w kanałach mobilnych, czyli transformacja cyfrowa, która jest dla nas istotna, jest realizowana. 22 proc. tych nowych rachunków zostało zainicjowanych w kanałach cyfrowych" - stwierdził Skiba.



Dodał, że w tym samym czasie 47 proc. pożyczek gotówkowych zostało sprzedanych w kanałach cyfrowych.

"Jeśli chodzi o segment bankowości komercyjnej, to mamy bardzo dobry wzrost w zakresie efektywności. Przychody na klienta w tej bankowości wzrosły o prawie 20 proc. Widzimy, że jesteśmy bardziej efektywni jeżeli chodzi o bankowość komercyjną" - podkreślił Skiba.

Szef Pekao zaznaczył jednocześnie, że pierwszy kwartał 2020 roku jest zapowiedzią trudnego dla światowej i polskiej gospodarki roku, ale bank wchodzi w ten okres bardzo dobrze przygotowany, z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany, z dobrej jakości portfelem kredytowym.

"Jednocześnie bank na przestrzeni ostatnich lat oraz ostatnich miesięcy, naznaczonych pandemią COVID-19, podjął szereg działań w zakresie transformacji operacyjno-cyfrowej, dzięki którym możemy być blisko naszych klientów w obliczu epidemii. Mamy solidne podstawy, by twierdzić, że Pekao jest bardzo dobrze przygotowany na wymagające warunki otoczenia biznesowego, których obecnie doświadczamy" - stwierdził Skiba.

Bank poinformował we wtorek, że zysk netto grupy Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się, że wyniesie on 123,3 mln zł.

Pekao SA poinformował też, że zawiązał odpisy na szacowane pogorszenie się portfela kredytowego w związku z epidemią COVID-19 w wysokości blisko 200 mln zł.

W raporcie kwartalnym bank podał, że ze względu na pandemię koronawirusa i w konsekwencji obniżenie aktywności gospodarczej, która będzie skutkować wzrostem kosztów ryzyka, niższym popytem na produkty bankowe w Polsce oraz spadkiem stóp procentowych, bank nie ma możliwości realizacji w 2020 roku kluczowych wskaźników finansowych na poziomach określonych w obecnej strategii.

"W związku z tym bank planuje rewizję celów strategicznych w ramach przygotowywania nowej Strategii" - dodano.