Pekao: spółki Skarbu Państwa pomogą zwalczyć kryzys

Spółki Skarbu Państwa mają potencjał, aby odgrywać kluczową rolę w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, bo działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki - czytamy w raporcie przygotowanym przez bank Pekao.

Autorzy raportu twierdzą, ze spółki Skarbu Państwa cechują się zwiększoną odpornością oraz determinacją w utrzymaniu wysokiej aktywności w zakresie inwestycji prorozwojowych.

Według dokumentu 11 z 15 największych pracodawców w kraju to firmy państwowe, zatrudniające łącznie ponad 400 tys. osób.

W 2019 roku wartość nakładów inwestycyjnych tego rodzaju firm notowanych na GPW przekroczyła 37 mld zł, co stanowi 70 proc. łącznych nakładów spółek giełdowych.

Według raportu "Siła napędowa czy hamulec rozwoju? Rola spółek Skarbu Państwa w kontekście kryzysu COVID-19", państwo ma duży wpływ na sytuację gospodarczą, gdyż "oferuje wsparcie i podejmuje konieczne ryzyko w czasie głębokiej recesji spowodowanej przez pandemię i działania ukierunkowane na jej zwalczenie".



Jak zwracają uwagę jego autorzy, już na początku kryzysu wywołanego koronawirusem rządy krajów G20 przeznaczyły 3,5 proc. PKB na działania pomocowe, czyli siedem razy więcej niż w pierwszych miesiącach globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku.



Czytaj także: Przejęcia Alior Banku i Pekao obniżą zysk PZU o 827 mln zł

Dokument podkreśla, że w realizacji pakietów pomocowych kluczową rolę odgrywają spółki Skarbu Państwa - silne, dynamicznie rozwijające się koncerny, będące jednymi z największych firm w kraju. W ocenie jego autorów, spółki te cechują się zwiększoną odpornością oraz determinacją w utrzymaniu wysokiej aktywności w zakresie inwestycji prorozwojowych. Przyczyniają się też do realizacji celów polityki gospodarczej państwa, a w okresie kryzysu pomagają w łagodzeniu skutków recesji.

Według raportu, 11 z 15 największych pracodawców w kraju to firmy państwowe, zatrudniające łącznie ponad 400 tys. osób, które zapewniając stabilne zatrudnienie, częściowo amortyzują negatywne skutki recesji dla rynku pracy. Ponadto - podkreślają analitycy Pekao - jako najwięksi podatnicy są odpowiedzialne za istotne wpływy do budżetu państwa: w 2018 r. 15 największych firm państwowych zapłaciło łącznie ok. 10 mld zł podatku od dochodów, co stanowi 22 proc. wszystkich wpływów z CIT do budżetu państwa i odpowiada łącznemu udziałowi wszystkich dużych firm prywatnych w naszym kraju.



Zobacz również: Minister pracy zapowiada czas inwestycji

Jak wskazuje główny ekonomista Pekao Ernest Pytlarczyk, specyficzne cechy własności państwowej w sektorze przedsiębiorstw sprawiają, że spółki Skarbu Państwa sprawdzają się zwłaszcza w warunkach kryzysowych.