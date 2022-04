Pekao: Stopa referencyjna najwyższa od końca 2012 r.

RPP jest skoncentrowana na walce z inflacją, pogorszenie perspektyw inflacji zadecydowało o ruchu w takiej skali - wskazał bank Pekao w komentarzu do środowej podwyżki stóp procentowych. Po podwyżce stopa referencyjna jest najwyższa od listopada 2012 r. - dodano.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc.

"Rada Polityki Pieniężnej wróciła do zaskakiwania rynku skalą podwyżek - na kwietniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe powędrowały do góry o 100 pb." - zwrócili uwagę analitycy banku. Dodali, że stopa referencyjna jest najwyższa od listopada 2012 r.

"W podróży w czasie do pierwszej dekady XXI w. do pokonania została jeszcze jedna przeszkoda o wysokości 25 pb i stanie się to, naszym zdaniem, już za miesiąc" - ocenili.





RPP tym razem zrobiła jastrzębią niespodziankę (ani +50, ani +75) i podniosła stopy procentowe o 100% - referencyjna wynosi zatem 4,50%. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) April 6, 2022

Eksperci zaznaczyli, że komunikat po posiedzeniu jest "dość powściągliwy i nie zobowiązuje RPP do żadnego konkretnego scenariusza". "RPP jest skoncentrowana na walce z inflacją i to pogorszenie perspektyw inflacji, w tym marcowy odczyt CPI, o którym RPP wspomina w komunikacie, zadecydowało o ruchu w takiej skali" - zaznaczono.

W opinii analityków czwartkowa konferencja prasowa prezesa NBP prawdopodobnie będzie utrzymana "w jastrzębim tonie, podobnym do tego zaprezentowanego w marcu". Według nich jest mało prawdopodobne, by Adam Glapiński zobowiązał się do osiągnięcia konkretnego poziomu stóp procentowych, bo "takowy nie jest znany i w najbliższym czasie nie będzie".

Eksperci Pekao zakładają, że w myśleniu o stopie docelowej należy odwołać się do normalizacji stopy realnej liczonej ex ante, czyli przyszłą inflacją. "W takim ujęciu podniesienie stopy referencyjnej do 5,5 proc. (...) zapewniłoby znormalizowanie stóp realnych w II połowie tego roku" - wskazali. W ich ocenie najbardziej prawdopodobny scenariusz to tzw. płaskowyż - "utrzymywanie stóp na podwyższonym poziomie na dłużej, być może do końca 2023 r."

