Pekao: szczyt inflacji w lutym na poziomie powyżej 20 proc.

Do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć, a jej szczyt w tym cyklu powinien nastąpić w lutym przyszłego roku w wysokości przekraczającej 20 proc. rdr – stwierdzono w komentarzu Banku Pekao do piątkowych danych GUS o inflacji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformował w piątek GUS, inflacja we wrześniu wyniosła rdr 17,2 proc., a mdm 1,6 proc.

"Mamy wrażenie, że inflacja wymyka się spod kontroli, a efekty drugiej rundy spowodowane wysokimi kosztami energii rozlewają się po całej gospodarce. Do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć. Zakładamy, że szczyt inflacji w tym cyklu to luty w wysokości przekraczającej 20 proc. rdr, mocno podbity przez efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego spowodowany wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej" - uważają analitycy Pekao.

Według Pekao Tarcza Antyinflacyjna pozostanie z nami co najmniej do końca 2023 r.

Zdaniem analityków bardziej dynamiczny spadek inflacji możliwy będzie dopiero od drugiego kwartału 2023 r. ze względu na zakładane przez Pekao schłodzenie koniunktury, widoczne już efekty podwyżek stóp procentowych oraz wysoką bazę odniesienia z roku ubiegłego.

Według Pekao na październikowym posiedzeniu RPP utrzyma poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie (6,75 proc. stopa referencyjna), a z dalszymi podwyżkami poczeka przynajmniej do listopada, kiedy zostaną opublikowane nowe prognozy NBP. "Te z dużą pewnością pokażą wyższą ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach, co będzie stanowiło dobry argument do podwyżek stóp" - stwierdzono.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl