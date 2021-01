W grudniu wyraźnie wyhamował wzrost cen usług; wolniej rosły także ceny towarów - napisali analitycy banku Pekao, komentując piątkowe dane GUS.

Z piątkowej informacji GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w grudniu ceny rok do roku wzrosły o 2,3 proc., a w stosunku do listopada wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,0 proc. rok do roku.

Jak informuje Pekao, w grudniu wyraźnie wyhamował wzrost cen usług. Wolniej rosły także ceny towarów. Ceny usług wzrosły 6,4 proc. rok do roku, a ceny towarów o 0,9 proc. rok do roku wobec odpowiednio 7,8 proc. rok do roku i 1,3 proc. rok do roku w listopadzie.

"W oparciu o dostępne dane szacujemy, że w ubiegłym miesiącu inflacja bazowa obniżyła się do 3,6-3,7 proc. rok do roku z 4,3 proc. rok do roku w listopadzie. Na spadek inflacji bazowej złożyło się kilka kategorii. W ujęciu miesięcznym grudzień przyniósł wyraźne spadki cen usług telekomunikacyjnych, opłat RTV, oraz ubezpieczeń. Wolniej niż wskazywałby na to wzorzec sezonowy rosły ceny usług transportowych, co mogło być związane z cenami w lotnictwie oraz odwołaniem wielu lotów" - informują analitycy Pekao.

Zwracają oni uwagę, że wzrost cen żywności obniżył się do 0,8 proc. rok do roku w grudniu z 2,0 proc. rok do roku w listopadzie. Ich zdaniem spadek rocznego tempa wzrostu cen żywności związany jest z sytuacją na rynku mięsa.

"Na początku 2020 r. ceny wieprzowiny rosły w tempie ok. 25 proc. rok do roku, a od września ubiegłego roku obserwujemy spadki w ujęciu rocznym. Tanieje także drób. Korzystnie kształtuje się sytuacja na krajowym rynku rolnym. W szczególności 2020 r. przyniósł udane zbiory zbóż i warzyw" - czytamy w komentarzu Pekao.

GUS podał też w piątek, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4, co oznacza wzrost cen o 3,4 proc.

Według analityków wzrost inflacji w roku 2020 względem 2019 r. wynikał ze wzrostu inflacji bazowej z 2,0 proc. do 3,9 proc.. Wyższe ceny nośników energii zostały skompensowane przez spadek cen paliw, wynikający z tańszej ropy naftowej. Wzrost cen żywności był w 2020 r. zbliżony do obserwowanego w 2019 r.

Według Pekao od drugiego kwartału tego roku należy się spodziewać wzrostu inflacji z uwagi na efekty bazowe na cenach paliw. "Szacujemy, że w 2021 r. średnioroczna inflacja wyniesie 2,6 proc., po wzroście cen o 3,4 proc. w roku 2020. Niższej inflacji bazowej i wolniejszemu wzrostowi cen żywności będzie towarzyszył wyraźny wzrost cen paliw. Ok. połowa wzrostu cen w tym roku będzie bezpośrednio związana z podwyżkami cen administrowanych i opłat (wywóz śmieci, opłata mocowa, wzrost cen energii, +podatek cukrowy+, podatek handlowy)" - uważają analitycy.