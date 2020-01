Pekao: wyższa dynamika sprzedaży przyspieszy konsumpcję prywatną

W całym czwartym kwartale 2019 r. sprzedaż detaliczna rosła nieco szybciej, niż w trzecim kwartale, w związku z czym szacujemy lekkie przyspieszenie konsumpcji prywatnej w końcówce roku - skomentował w czwartek Piotr Piękoś z Pekao SA.

GUS poinformował w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2019 r. wzrosła o 5,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 7,5 proc. rdr.

Analityk Pekao stwierdził, że odczyt sprzedaży detalicznej w grudniu okazał się nieco niższy od konsensusu prognoz rynkowych: 6,0 proc. rok do roku. Piękoś uznał, że do przyspieszenia wzrostu sprzedaży w grudniu przyczynił się przede wszystkim szybszy wzrost w kategoriach "meble, RTV i AGD": 13,6 proc. rok do roku wobec 11,9 proc. w listopadzie, a także "tekstylia, odzież, obuwie", które skoczyło do 8 proc. rok do roku w porównaniu z 4,8 proc. miesiąc wcześniej.

"Cały czas bardzo mocny pozostaje wzrost w zakresie ogółu dóbr trwałych: 9 proc. rok do roku, co potwierdza utrzymywanie się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich". Analityk dodał, że styczeń przyniósł co prawda lekki spadek bieżącego wskaźnika nastrojów konsumenckich publikowanego przez GUS, natomiast niezmiennie pozostaje on na historycznie bardzo wysokich poziomach.

Piękoś napisał, że dynamika sprzedaży żywności pozostała w grudniu na niskich poziomach (-0,2 proc. rok do roku), czemu sprzyjał niekorzystny układ kalendarza: jedna sobota mniej niż przed rokiem.

"Czynnikami wspierającymi solidny wzrost krajowej konsumpcji pozostają utrzymująca się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy: rekordowo niskie bezrobocie, silny wzrost płac oraz stymulacja fiskalna (rozszerzenie 500+, obniżka PIT) przekładające się na wzrost dochodów do dyspozycji" - stwierdził analityk Pekao.

"W całym czwartym kwartale 2019 r. sprzedaż detaliczna rosła nieco szybciej, niż w trzecim kwartale 2019 r. (5,1 proc. rok do roku wobec 4,6 proc. rok do roku), w związku z czym szacujemy lekkie przyspieszenie konsumpcji prywatnej w końcówce roku" - dodał Piękoś.

"Niemniej jednak wyraźnie słabsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej i budowlanej za grudzień skłaniają nas do rewizji naszego szacunku wzrostu PKB za czwarty kwartał do 3,4 proc. 3,6 proc." - podsumował analityk.