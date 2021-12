Pekao: wyższy PMI dzięki szybszemu wzrostowi produkcji i nowych zamówień

Wskaźnik PMI poprawił się w listopadzie głównie dzięki szybszemu wzrostowi produkcji i nowych zamówień, choć tylko krajowych - skomentował środowy odczyt Adam Antoniak z Pekao. Dodał, że popyt ze strony odbiorców zagranicznych spadł trzeci miesiąc z rzędu.

Jak poinformowała w środę firma IHS Markit, PMI dla przemysłu w Polsce wzrósł z październikowego poziomu 53,8 do 54,4 pkt w listopadzie, rejestrując drugi wzrost z rzędu, a także najwyższą wartość od sierpnia.

W opinii Antoniaka, wskaźnik wzrósł głównie dzięki szybszemu wzrostowi produkcji i nowych zamówień. Jednocześnie zauważył, że pod powierzchnią poprawy głównego wskaźnika kryją się jednak pewne negatywne zjawiska, które są konsekwencją problemów raportowanych w poprzednich miesiącach.

Ekonomista zwrócił uwagę, że wzrost nowych zamówień dotyczy tylko krajowych, natomiast popyt ze strony odbiorców zagranicznych obniżył się trzeci miesiąc z rzędu. "Co ciekawe, odbywa się to przy wyjątkowo korzystnym dla eksporterów kursie PLN. Sugeruje to, że słabszy popyt na wyroby polskiego przetwórstwa ze strony odbiorców zagranicznych może być związany z negatywnym wpływem trapiących europejski przemysł ograniczeń po stronie podażowej (braki surowców, materiałów i komponentów do produkcji). Część ankietowanych polskich firm zwracała także uwagę, że zamówienia osłabły z powodu wyższych cen" - wskazał analityk.

Podkreślił, że po raz pierwszy od sierpnia 2020 r. managerowie logistyki raportują spadek zatrudnienia, jednocześnie wskazując na niedobory siły roboczej oraz problemy z rekrutacją nowych pracowników. "Rynek pracy staje się coraz poważniejszym ograniczeniem dla dalszego rozwoju krajowego przemysłu" - stwierdził.

Dodał, że utrzymuje się silna presja kosztowa, związana z brakami środków produkcji oraz problemami logistycznymi i transportowymi (dalsze wydłużenie czasów dostaw). "W otoczeniu rosnących cen firmy starały się zwiększać zakupy surowców i materiałów w obawie przed dalszymi wzrostami cen i utrzymaniem się niedoborów podaży w nadchodzących miesiącach. Skłonność do zwiększania zapasów środków i półfabrykatów może nasilać presję na dalszy wzrost ich cen" - ocenił Antoniak.

Zauważył, że na krajowe i globalne ograniczenia podażowe (niedobory siły roboczej oraz materiałów) nakłada się słabnący popyt zagraniczny. "Pomimo to kondycja krajowego przemysłu pozostaje korzystna. Nasilenie wspomnianych problemów może jednak przyczynić się do wyhamowania wzrostu produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach. Optymizm biznesowy polskich producentów obniżył się, a prognozy przyszłej produkcji były w listopadzie najniższe od 7 miesięcy" - zaznaczył analityk Pekao.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl