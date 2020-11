Pekao zakłada, że do końca kadencji RPP stopy procentowe pozostaną bez zmian

Analitycy banku Pekao zakładają, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) do końca swojej kadencji, czyli do 2022 roku, pozostawi stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - poinformował bank w piątkowym komunikacie po posiedzeniu rady.

Analitycy zwracają uwagę, że w komunikacie po posiedzeniu rady stwierdzono, że "polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP" i dodają, że fragment ten uległ dwóm modyfikacjom w stosunku do poprzedniego.

"Po pierwsze Rada nie pisze już o +wspieraniu ożywienia+, ale wspieraniu aktywności gospodarczej, co wskazuje na zmianę w ocenie obecnych procesów gospodarczych (pogorszenie koniunktury) względem poprzedniego miesiąca (ożywienie). Po drugie, obecnie decydenci piszą o +stabilizacji inflacji+, gdyż nie obawiają się już jej spadku poniżej celu NBP" - napisano.

Analitycy informują, że z komunikatu po posiedzeniu rady wynika, że prognoza PKB na 2020 r. została wyraźnie zrewidowana w górę, co odzwierciedla mniejszą od zakładanej skalę recesji w drugim kwartale tego roku (8,4 proc. rok do roku w porównaniu do zakładanego przez NBP w lipcu spadku o 10,6 proc.) oraz dynamiczne odbicie koniunktury w trzecim kwartale tego roku (w lipcu zakładano spadek o 7,7 proc. rok do roku).

Pekao zwraca uwagę, że prognoza na 2021 r. została wyraźnie obniżona z uwagi na jesienny wzrost zachorowań na COVID-19 i ryzyko narodowej kwarantanny.