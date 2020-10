Pekao zawarło umowę z BGK. Będą pożyczki dla zachodniopomorskich firm

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, zgodnie z którą będzie udzielał pożyczek płynnościowych dla firm z sektora MŚP z woj. zachodniopomorskiego - poinformowało we wtorek Pekao. Jak dodano, pieniądze mają pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków spowodowanych COVID-19.

"Pożyczka ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu płynności i finansować ich bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub wydatki inwestycyjne (częściowo)" - poinformowało w komunikacie Pekao.

Pekao zawarł w poniedziałek umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Bank wyjaśnił, że do takich wydatków zaliczają się m.in.: wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy; zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; zobowiązania handlowe, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury; zatowarowanie, półprodukty; bieżące raty (termin spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania niniejszej pożyczki): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Bank przekazał, że budżet programu wynosi 30 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0 proc., nie są pobierane opłaty i prowizje. Pożyczka może finansować do 100 proc. wydatków przedsiębiorcy. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi sześć miesięcy od dnia jej uruchomienia. Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. O dodatkowym zabezpieczeniu dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł decyduje bank.

Bank przekazał, że nabór wniosków o pożyczki w ramach umowy rozpocznie się w piątek, 23 października 2020 r. o godz. 9.00 i zakończy 27 października 2020 r. o godz. 17.00. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywać się za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pocztowej.

Ocena wniosków będzie prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Bank Pekao założony został w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Bank posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 5,6 mln klientów i co drugą korporację w Polsce.