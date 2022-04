Pełnomocnik rządu ds. CPK przejdzie do resortu funduszy

Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przejdą m.in. pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, nadzór właścicielski nad spółką CPK i Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" - zakłada przyjęty przez rząd projekt noweli o działach administracji rządowej - podało KPRM.

Jak podała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Rozwiązanie to pozwoli na koordynację działań związanych z przemodelowaniem systemu transportowego wraz z odpowiednim dostosowaniem strategii rozwoju regionalnego" - napisała w komunikacie KPRM.

W komunikacie podkreślono, że "w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju całego regionu, uwzględniającej przewidywane przeobrażenia społeczno-gospodarcze, konieczne jest umożliwienie ściślejszej współpracy Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z ministrem odpowiedzialnym za rozwój regionalny".

Podkreślono, że do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej "wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, przejdą także struktury podległe Pełnomocnikowi, jak np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz nadzór właścicielski nad spółką CPK sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze".

Jak podało KPRM, Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy Polski, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 15 min. od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Jak dodano, w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz 1,8 tys. km nowych torów na terenie całego kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. KPRM podkreśliła, że inwestycja powinna umożliwić stworzenie do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy i przynieść polskiej gospodarce ok. 985 mld zł dodatkowej produkcji globalnej.

KPRM przekazała, że w rejonie CPK powstanie tzw. Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. "W związku z tym, funkcjonowanie zarówno węzła przesiadkowego, jak i skupionego wokół niego obszaru komercyjno-biurowego, znacząco wpłynie na przeobrażenia rozległego obszaru otoczenia CPK. Zmiany dotyczyć będą aspektów gospodarczych (w tym przeznaczenia nieruchomości czy zmiany dotyczące planowania przestrzennego) oraz społecznych (napływ pracowników o bardzo szerokim spektrum kwalifikacji). Ponadto, utworzenie siatki szybkich połączeń kolejowych może wpłynąć na zmiany w rozwoju innych regionów kraju (wynikające m.in. z likwidacji tzw. wykluczenia transportowego)" - napisano.

Pełnomocnikiem rządu ds. CPK jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, który niedawno został wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

