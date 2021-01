Pełnomocnik rządu ds. CPK z nowymi uprawnieniami

Pełnomocnikowi rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zostały przekazane uprawnienia do wykonywania praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem na rzecz pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego przekazane zostały uprawnienia do wykonywania praw z udziałów w spółce Centralny Port Komunikacyjny.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że zmiana podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa w spółce CPK ma na celu "umożliwienie wykonywania praw z udziałów temu podmiotowi, któremu ustawowo powierzono realizację tylko ściśle określonych zadań".

"W związku z tym, dla zapewnienia realizacji tych zadań, konieczne jest realne umożliwienie wpływania przez ten podmiot na działania spółki, w tym przez wykonywanie praw z udziałów Skarbu Państwa w spółce" - czytamy.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia przypomniano, że zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustanawia się pełnomocnika w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Programu. Spółka natomiast została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. Spółka udziela wsparcia merytorycznego pełnomocnikowi w realizacji jego zadań.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełnomocnikiem rządu ds. CPK jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.