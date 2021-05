Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej: Polski Ład to wiele propozycji dla młodych Polaków

Polski Ład zawiera wiele konkretnych propozycji dla młodych Polaków - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w KPRM Piotr Mazurek. Dodał, że nigdy do tej pory żaden rząd nie przedstawił tak kompleksowego programu wsparcia tej grupy.

"Mieszkanie bez wkładu własnego, zniżka do trzydziestki na kulturę, ogólnopolskie konsultacje z młodzieżą, fundusz młodzieżowych rad gmin oraz dodatkowy model wsparcia psychologicznego" - wymienił pełnomocnik.

Wskazał też m.in. na bank stypendiów i staży, kredyty studenckie na studia w Polsce i zagranicą czy fundusz wpierający nowoczesny patriotyzm. A także na spersonalizowane wsparcie młodych matek przez urzędy pracy oraz program Świetlica, odciążający pracujących lub studiujących rodziców - podał.

W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której zaprezentowany został tzw. Polski Ład, firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

