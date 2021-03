Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf II na znaczkach pocztowych

Poczta Polska wprowadziła w środę do obiegu 5 znaczków pocztowych, na których widnieją Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf II - poinformowała PAP spółka. Emisja znaczków jest symbolicznym początkiem Europejskiego Roku Kolei, którego inicjatorem jest Komisja Europejska.

Jak podała spółka, Jan Konarzewski autor projektów w ramach najnowszego wydawnictwa przedstawił współczesne elektryczne pojazdy szynowe, wykorzystywane w Polsce przez największych przewoźników - PKP Intercity, Polregio i Koleje Mazowieckie.

Na poszczególnych znaczkach zaprezentowano pociągi: Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf II, a na przywieszce historyczną lokomotywę parową. Poczta Polska wydała również 3 limitowane koperty FDC, czyli koperty Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawiają one grafiki mostów kolejowych - czytamy.

Jak wskazał wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek, z każdym rokiem polski tabor kolejowy staje się coraz nowocześniejszy i bardziej bezpieczny. "Poczta Polska wraz z Urzędem Transportu Kolejowego prezentując pojazdy szynowe, promuje nie tylko najbezpieczniejszy, ale również jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu na lądzie" - wskazał.

Dodał, że ciekawostką filatelistyczną jest pokazany na przywieszce parowóz Pt31, który był synonimem nowoczesności polskiej kolei w latach 30. XX wieku.

Według Poczty, emisja znaczków jest odpowiedzią na zgłaszane przez filatelistów zapotrzebowanie na tematykę kolejnictwa. Jest też symbolicznym początkiem Europejskiego Roku Kolei. Inicjatorem projektu ERK2021 jest Komisja Europejska.

Spółka wskazała, że w ramach obchodów Roku Kolei, przez cały rok 2021 odbywać się będą liczne imprezy związane z transportem kolejowym, których celem będzie zwiększenie znaczenia kolejnictwa i promowanie go jako inteligentnego i ekologicznego środka przemieszczania się. Koordynatorem krajowych wydarzeń z tym związanych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Według Poczty, dodatkową atrakcją związaną z najnowszą serią jest to, że oprócz standardowych znaczków, posiadających perforację (po 125 tys. sztuk każdego), Poczta Polska wprowadzi do obiegu walory nieperforowane (po 10 tys. sztuk każdego), co stanowić będzie rarytas dla kolekcjonerów. Wartość wprowadzonych do obiegu znaczków wynosi 3,30 zł.

Spółka przypomina, że to nie pierwsze wydawnictwo związane z koleją. W 2018 r. Poczta Polska wydała znaczki z emisji "100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźle", przedstawiające lokomotywy serii Ty42-107 oraz serii TKt48

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

