Pepco potwierdza: Chcemy debiutu na warszawskiej giełdzie

Międzynarodowa sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych Pepco potwierdziła 26 kwietnia wcześniejsze doniesienia Reutera o planowanym debiucie na warszawskiej giełdzie. Oferta obejmie 15 proc. akcji, z czego jedna trzecia ma trafić do inwestorów indywidualnych na GPW.

Setki nowych sklepów

- Dzisiejsze ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia oferty publicznej oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Pepco do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznacza istotny etap dla Grupy - stwierdził Andy Bond, dyrektor generalny grupy. - Planowane dopuszczenie i wprowadzenie akcji Pepco na giełdzie w Warszawie - w Polsce, która jest podstawowym rynkiem marki Pepco od 2004 r. i największym rynkiem działalności Grupy - jest naturalnym krokiem w naszym rozwoju. Nie mogę się już doczekać dalszej skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju.Strategia ta jest zaś bardzo prorozwojowa. Jak poinformował podczas telekonferencji Andy Bond, Pepco Group szacuje skalę inwestycji na ok. 230 mln euro rocznie. Pieniądze zasilą szybką rozbudowę sieci – planowane jest otwieranie 300 sklepów Pepco i 100 sklepów Dealz rocznie."Opierając się na potwierdzonych zewnętrznie analizach dotyczących sąsiedztwa potencjalnych nowych sklepów, istnieje możliwość zapewnienia znaczącego, długoterminowego i charakteryzującego się niskim ryzykiem, dalszego wzrostu sieci sklepowych Pepco i Dealz. W tej chwili zidentyfikowanych zostało 8.000 geograficznych obszarów, gdzie mogłyby powstać nowe sklepy. Przy obecnym tempie ekspansji, zapewniałoby to 20 lat przyszłego rozwoju" - podała spółka w komunikacie.Jak podano, ponad 4.300 miejsc na nowe sklepy znajduje się na rynkach, gdzie powyższe marki już są obecne."Grupa dostrzega szanse na otwarcie około 6.000 sklepów Pepco, zarówno na obecnych i na nowych rynkach, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Grupa zidentyfikowała też miejsca, gdzie otworzyć można kolejnych 2.000 sklepów Dealz, przede wszystkim w rejonach, gdzie marka jest już obecna, a także w ich okolicach. Duże możliwości rozwoju na rynkach, gdzie klienci nie zapoznali się dotąd z podobną ofertą istnieją w Europie Środkowo-Wschodniej" - napisano.Obecnie grupa posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, obejmującą 3246 sklepów w 16 krajach (według stanu na 31 marca 2021 r.) Z tego 2229 sklepów sieci zlokalizowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech.Ambicją firmy jest stać się wiodącą na Starym Kontynencie siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych. Cele? Osiągnięcie w ciągu 5-7 lat wyniku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) przekraczającego 1 miliard euro.Pepco upatruje szansy na osiągnięcie takiego wyniku w skutkach pandemii – przewiduje, że klienci mogą zwrócić się ku sklepom dyskontowym. "Przedłużająca się niepewność ekonomiczna będąca następstwem kryzysu wywołanego przez COVID-19 tylko ten trend wzmocni. Grupa uważa, że w krótkim terminie zdywersyfikowana oferta dla klientów pozwoliła jej uzyskać odporność na negatywny wpływ COVID-19 na warunki handlowe" – czytamy w komunikacie.