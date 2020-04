Pepsi: dotychczas na działania pomocowe w Polsce przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł

Dotychczasowe zaangażowanie firmy w Polsce wynosi 3,3 mln zł i obejmuje przede wszystkim produkty spożywcze i napoje dostarczane do polskich szpitali i innych placówek medycznych w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz w ramach działań bezpośrednich - podało w czwartek PepsiCo Polska.

"PepsiCo dołącza do grona firm wspierających walkę z koronawirusem w Polsce. W pierwszej kolejności przekazujemy nasze produkty, które trafiają do szpitali w całym kraju w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz bezpośrednio do wskazanych placówek medycznych" - powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

W komunikacie podano w okresie kolejnych czterech tygodni Fundacja PepsiCo podwoi wartość każdej wpłaty dokonanej przez pracowników na rzecz konkretnych organizacji charytatywnych walczących ze skutkami pandemii. "Maksymalna wartość wsparcia dla wybranych przez pracowników organizacji wyniesie 2 miliony dol." - czytamy.

"Wspieramy też gastronomię - współpracującym z nami lokalom przekazujemy 400 tys. butelek Pepsi, które restauratorzy wydają gratis wraz z zamówieniami konsumentów realizowanymi na wynos" - dodał Jaszczyk.

Spółka poinformowała, że oprócz działań realizowanych bezpośrednio, firma ściśle współpracuje z innymi podmiotami z branży, dostawcami, klientami i innymi wiodącymi fundacjami. "Celem tej współpracy jest określanie i wdrażanie istotnych programów pomocy, które pomogą poszerzyć i utrzymać dostęp do niezbędnych produktów żywnościowych dla rodzin dotkniętych skutkami pandemii" - poinformowała PepsiCo.

W skali globalnej "PepsiCo przeznacza 45 milionów dolarów na działania pomocowe w reakcji na zagrożenia, jakie niesie pandemia COVID-19" - podano.