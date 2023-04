Perkowski: Zużycie gazu będzie miało tendencję wzrostową

Zużycie gazu będzie miało tendencję wzrostową, rosnący udział OZE będzie wymagać bilansowania systemu energetycznego elastycznym, niskoemisyjnym paliwem - powiedział PAP wiceprezes PKN Orlen ds. wydobycia, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa Robert Perkowski.

"Gaz ziemny jest paliwem łatwym w transporcie, dużo mniej emisyjnym i o wiele bardziej elastycznym niż węgiel. Doskonale może stabilizować system energetyczny oparty w coraz większym stopniu o wiatrowe i słoneczne źródła odnawialne, siłą rzeczy uzależnione od warunków atmosferycznych" - zaznaczył Perkowski. Dodał, że "gazem ziemnym będziemy zasilać transformację energetyczną jeszcze przez długie lata", jednak "w perspektywie kilku dekad jego błękit będzie musiał ustąpić zieleni." "Mamy świadomość, że gaz ziemny jest rozwiązaniem przejściowym. Stąd nasze zaangażowanie w rozwój nowych paliw - wodoru i biometanu. Będą one stopniowo uzupełniać, a z czasem zastępować gaz wydobywany z podziemnych złóż" - powiedział wiceprezes PKN Orlen.

W ocenie Roberta Perkowskiego, w miarę postępów transformacji energetycznej, paliwo które będziemy trafiać do odbiorców będzie w coraz większej części składać się z zeroemisyjnych i odnawialnych gazów alternatywnych. "Liczymy, że w tym procesie będziemy mogli wykorzystać gazociągi i magazyny gazu należące do Grupy Orlen, dostosowując dostępną infrastrukturę do wymogów przesyłu i składowania takich gazów jak wodór, zarówno w czystej postaci, jak i w mieszaninie z gazem ziemnym" - powiedział.

Nowe technologie w gazownictwie będą jednym z głównych tematów rozpoczynających się w środę w Kielcach XII Targów Techniki Grzewczej EXPO-GAS, orgaznizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa wspólnie z Targami Kielce. "Będziemy rozmawiać m.in. o rozwoju nowych technologii i programów badawczych, pozyskiwaniu środków na ich finansowanie oraz wdrażanie innowacji, kierunkach rozwoju koncernów multienergetycznych na świecie i w Polsce, bezpieczeństwie rozwiązań technologicznych dla zielonej energetyki, roli paliw gazowych w procesie transformacji energetycznej oraz wpływie transformacji na całą gospodarkę" - poinformował Perkowski.

W targach weźmie udział kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Towarzyszyć im będzie konferencja "Nowe technologie dla multienergetyki", w czasie której poruszone będą najważniejsze zagadnienia dotyczące transformacji energetycznej.

Podczas konferencji poszczególne tematy prezentowane będą przez ekspertów reprezentujących różnorodne dziedziny sektora energetycznego oraz branży gazowniczej m.in.: przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych i finansowych oraz firm branży gazowniczej i sektora energetycznego.

Drugiego dnia Targów odbędą się Warsztaty Techniczne dotyczące dekarbonizacji w gazownictwie. Targi zakończy uroczysta Gala w trakcie, której najlepsze produkty i wystawcy zostaną uhonorowani Nagrodami i Wyróżnieniami Targów Kielce.

