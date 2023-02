PERN: Baza w Dębogórzu będzie mogła przyjmować większe zbiornikowce z paliwem

Trwa pogłębianie toru wodnego w Porcie Gdynia, co pozwoli rozładowywać w bazie paliw PERN w Dębogórzu tankowce z olejem napędowym o ładowności ponad 100 tys. ton i zanurzeniu do 15 metrów - podał PERN. Dodał, iż baza paliw w Dębogórzu jest rozbudowywana i modernizowana.

Informując we wtorek o pracach związanych z pogłębieniem toru wodnego, PERN przypomniał jednocześnie, że Zarząd Morskiego Portu w Gdyni rozpoczął projekt rozbudowy istniejącego tam stanowiska "w celu umożliwienia rozładunku do bazy w Dębogórzu zbiornikowców o nośności powyżej 100 tys. ton".

"Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych, należące do Portu Gdynia, i baza paliw PERN w Dębogórzu to dziś kluczowe elementy infrastruktury, stanowiące filary bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił PERN. Spółka zaznaczyła przy tym, iż "trwają intensywne prace nad pogłębieniem toru wodnego w Porcie Gdynia, który pozwoli PERN rozładowywać tankowce z olejem napędowym o ładowności ponad 100 tys. ton i zanurzeniu do 15 metrów".

PERN przypomniał, że baza paliw w Dębogórzu w styczniu br. rozładowała o dwie trzecie paliw więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej, "realizując maksymalne możliwe wolumeny", przy czym wraz z Portem Gdynia i PKP prowadzonych jest "szereg inwestycji, by zwielokrotnić możliwości w tym zakresie".

"Wiemy, że zapotrzebowanie na usługi Portu w Gdyni i PERN będzie w najbliższym czasie tylko wzrastało z uwagi na zmianę architektury dostaw ropy naftowej i paliw do Polski. Inwestycje, które obecnie realizujemy pozwolą nam wejść na wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego i jeszcze lepiej obsłużyć tych klientów, z którymi mamy podpisane kontrakty" - powiedział prezes PERN Paweł Stańczyk, cytowany w komunikacie spółki.

"Port Gdynia buduje z kontrahentami długotrwałe i pozytywne relacje biznesowe. Przykładem takiej współpracy jest firma PERN. Nasze relacje oparte są na strategii win-win, w której nie tylko obie strony odnoszą korzyści, ale mają jasne cele dalszej rozbudowy co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo energetyczne kraju" - oświadczył z kolei Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Jak wspomniał PERN, baza paliw w Dębogórzu jest modernizowana i rozbudowywana od 2016 r. - do tej pory spółka wybudowała tam trzy nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy, a dwa podobne zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku. "To nie koniec inwestycji, gdyż PERN jest w trakcie procesu budowy kolejnych trzech zbiorników, tym razem o pojemności 50 tys. metrów sześć każdy" - zaznaczono w informacji.

Jednocześnie PERN zwrócił uwagę, iż realizuje również kolejne inwestycje, także w bazie paliw w Dębogórzu, "które pozwolą zwiększyć możliwości załadunku i ekspedycji paliw na transport kolejowy". "Jest to istotny element z uwagi na konieczność jak najszybszego wywozu produktów na teren kraju" - podkreśliła spółka.

PERN wspomniał przy tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe realizują aktualnie projekt "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", a jego efektem będzie szybszy przewóz większej ilości towarów. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie łącznie 115 km torów, a sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów.

"Ważną kwestią jest również temat modernizacji linii kolejowej nr 201 Gdynia - Maksymilianowo" - zaznaczył PERN. Spółka oceniła, iż z perspektywy obecnego funkcjonowania oraz przyszłego rozwoju bazy paliw w Dębogórzu, jak i Portu Gdynia, "projekt ten jest kluczowy dla zwiększenia możliwości wyprowadzenia paliw na transport kolejowy".

Na początku stycznia PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw płynnych.

