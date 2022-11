PERN: "Dzień Wykonawcy" dla firm zainteresowanych współpracą ze spółką

PERN organizuje 9 grudnia "Dzień Wykonawcy", na który zaprasza podmioty zainteresowane współpracą ze spółką. Firma ma przedstawić plany remontowe i inwestycyjne na 2023 r. Zgłoszenia udziału w spotkaniu można przesyłać do 30 listopada.

"PERN z siedzibą w Płocku zaprasza wszystkie zainteresowane współpraca podmioty na +Dzień Wykonawcy+, który odbędzie się 9 grudnia 2022 r." - poinformowała w ogłoszeniu spółka. Jak wyjaśniono, w trakcie spotkania jego uczestniczy zostaną zapoznani z planami remontowymi i inwestycyjnymi na 2023 r., a także z wybranymi kategoriami zakupowymi obowiązującymi w PERN.

Spółka zaznaczyła, że warunkiem wzięcia udziału w "Dniu Wykonawcy" jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: zakupy@pern.pl do 30 listopada 2022 r.; liczba miejsc jest ograniczona, a w spotkaniu "mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej firmy" - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po raz pierwszy "Dzień Wykonawcy" zorganizowano w styczniu 2017 r. W spotkaniu wzięło wtedy udział ok. 110 podmiotów zainteresowanych współpracą ze spółką. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z planowanymi zadaniami remontowymi, inwestycyjnymi oraz z wybranymi procesami zakupowymi. Na spotkaniu zaprezentowano również najważniejsze wymogi formalne w ogłaszanych przez PERN postępowaniach przetargowych, terminarz ogłoszeń przetargowych oraz omówiono najczęściej popełniane błędy w składanych ofertach.

Po pierwszym "Dniu Wykonawcy" spółka zapowiedziała, że tego typu wpiszą się już na stałe w jej kalendarz. "Takie wydarzenia służą zbudowaniu lepszych, bardziej stabilnych relacji z naszymi partnerami" - podkreślał wówczas PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Na realizowany od kilku lat "Program Megainwestycji", który obejmuje m.in. rozbudowę baz surowcowych i paliwowych, PERN przeznaczył dotychczas ponad 1,4 mld zł. Dzięki temu spółka od 2015 r. zwiększyła pojemności na ropę naftową z 3,1 mln do 4,1 mln metrów sześc., a w przypadku składowania paliw pojemności wzrosły od 2018 r. z 1,85 mln do 2,2 mln metrów sześc.

