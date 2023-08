PERN gotowy na wprowadzenie na rynek benzyny 95 E10; spółka zainwestowała prawie 3 mln zł w laboratoria

PERN zainwestował prawie 3 mln zł w swoje laboratoria, aby przygotować się do wprowadzenia na rynek z początkiem 2024 r. benzyny 95 E10, która zawiera więcej bioetanolu niż w obecna benzyna 95 E5. Jak podała spółka, jej laboratoria przeprowadziły już szereg testów kontrolnych.

"Prawie 3 mln zł zainwestował już PERN w swoje laboratoria, aby przygotować się na ważną zmianę na rynku paliw, jaka czeka nas od 2024 roku. Chodzi o wdrożenie nowego formatu benzyny - 95 E10, który zawiera więcej bioetanolu niż w obecna benzyna 95 E5" - poinformowała w środę spółka.

PERN przypomniał jednocześnie, że "wdrożenie formatu benzyny 95 E10 nastąpi od 1 stycznia 2024 r.". Spółka wyjaśniła przy tym, że podstawowa różnica między benzyną 95 E5 a 95 E10 "polega na zwiększonej zawartości bioetanolu, alkoholu etylowego, z maksymalnych 5 proc. obecnie do maksymalnie 10 proc. w nowym formacie".

Jak podkreślono w informacji, "laboratoria PERN przeprowadziły już szereg testów kontrolnych, których celem było przygotowanie do wdrożenia nowego produktu". "Zostały zweryfikowane kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w procesie logistycznym, aby zagwarantować wysoką jakość produktu" - zaznaczyła spółka.

Jednocześnie PERN podkreślił, że inwestycje spółki w laboratoria oznaczają większe bezpieczeństwo klientów odbierających paliwa z jej baz, a w efekcie również bezpieczeństwo kierowców na stacjach paliw.

"Rolą laboratoriów PERN jest monitorowanie jakości paliwa wprowadzanego do obrotu przez bazy PERN, tak aby było w 100 proc. zgodne z wymaganiami" - powiedział prezes spółki Mirosław Skowron, cytowany w jej komunikacie.

Jak dodał, przygotowania PERN do wprowadzenia na rynek paliw z początkiem 2024 r. benzyny 95 E10 wiązało się m.in. z koniecznością doposażenia laboratoriów spółki w specjalistyczną aparaturę chromatograficzną o szerszym zakresie pomiarowym oraz wyższej wydajności.

PERN przypomniał, że posiada 11 laboratoriów, w tym 8 paliw i 3 ropy naftowej.

Laboratoria w bazach surowcowych w Adamowie i Miszewku Strzałkowskim oraz w Terminalu Naftowym w Gdańsku zajmują się badaniami ropy naftowej transportowanej i magazynowanej w systemie spółki, w celu określenia jego parametrów fizykochemicznych. Z kolei laboratoria w bazach produktowych w Nowej Wsi Wielkiej - największa tego typu placówka, a także w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach, wykonują badania paliw, biopaliw i biokomponentów płynnych zgodnie z wymaganiami norm produktowych.

"Laboratoria PERN po­siadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje gwaran­cję, że produkty które trafiają z PERN na stacje paliw, spełniają wymagania jakościowe" - zapewniła spółka. Oceniła zarazem, iż ma to "kluczowe znacze­nie dla bezpieczeństwa konsumentów".

PERN podkreślił, że jego laboratoria co roku otrzymują pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji, które - jak zaznaczono w informacji - "jest potwierdzeniem, że analizy wykonywane przez ekspertów spółki spełniają wysokie standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla klientów i samej jakości paliw, tankowanych na stacjach".

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Spółka dysponuje obecnie 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć. tego surowca.

PERN od kilku już lat realizuje Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć prowadzona jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

W styczniu spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

Także w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

