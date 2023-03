PERN: Inwestycje w infrastrukturę wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu

Polska jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia w dostawach ropy naftowej i paliw - zapewnia PERN. Spółka podkreśla, że jej inwestycje w nowe zbiorniki i rurociągi są fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. To kluczowy czynnik po wybuchu wojny w Ukrainie - ocenia PERN.

Jak poinformował w środę PERN, infrastruktura krytyczna tej spółki "pozwala Polsce w skuteczny sposób dywersyfikować dostawy surowca i paliw" i jednocześnie umożliwia "wsparcie zarówno niemieckich, jak i ukraińskich podmiotów w zakresie morskich dostaw tych nośników energii".

"Strategiczne inwestycje PERN w nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz nowe rurociągi przesyłowe stały się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski. To kluczowy czynnik zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie" - podkreśliła spółka. Jak zaznaczyła, "Polska jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia i zawirowania w dostawach surowca i paliw".

PERN podał przy tym, że łącznie w skład krajowej infrastruktury naftowej, którą zawiaduje wchodzi obecnie 19 baz paliwowych, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln metrów sześc. oraz 4 bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

W ocenie spółki, "intensywne prace na rzecz rozbudowy wskazanej bazy surowcowej stanowią priorytetowy punkt budowania odporności systemu energetycznego dla całej Europy".

PERN zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich sześciu lat pojemności spółki na paliwa zwiększyły się aż o blisko 0,6 mln metrów sześc. - spółka wybudowała w tym czasie 20 nowych zbiorników na te produkty, przy czym w 2022 r. do eksploatacji trafiło 7 z nich, a pod koniec czerwca ubiegłego roku ruszyła budowa kolejnych 8. "Dzięki realizacji tej części projektu, PERN dostarczy swoim klientom w tym roku kolejne 256 tys. metrów sześc. nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych" - podkreślono w informacji.

Nawiązując do infrastruktury paliwowej PERN przypomniał, że już w tym roku oddał do eksploatacji prawie 100 km odcinek rurociągu produktowego do Trzebini, który "wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne południa kraju". Magistrala paliwowa z bazy PERN w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini zapewnia dostawy tych produktów dla województw: małopolskiego i śląskiego.

Jak podał PERN, w ostatnich latach o ok. 1 mln metrów sześc. powiększyły się także jego pojemności na ropę naftową. Według spółki, istotnie ułatwia to jej klientom dywersyfikowanie dostaw surowca. "Firma zbudowała aż 13 zbiorników na surowiec. Wszystkie u wybrzeży Bałtyku, bo to dostawy morskie dziś są kluczem bezpieczeństwa energetycznego Polski" - zaznaczył PERN.

W ocenie spółki, "rola nadmorskiej infrastruktury Grupy PERN systematycznie rosła w ostatnich latach", z uwagi na dywersyfikowanie dostaw surowca przez klientów, a "po wybuchu wojny w Ukrainie stała się kluczowym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz części Niemiec, jak również Ukrainy".

"PERN konsekwentnie rozwija się nad Bałtykiem, gdzie powstały nowe pojemności na ropę naftową i paliwa. Rozwijany jest potencjał kolejowy, warunkujący sprawne wydanie paliw do kraju. Rozpoczęły się także prace związane z budową kolejnego stanowiska do obsługi tankowców w Naftoporcie. Poprzez Naftoport surowiec dociera także do partnerów niemieckich, a potencjał terminala produktowego w Dębogórzu stanowi szansę także na funkcjonowanie gospodarki ukraińskiej" - powiedział prezes PERN Paweł Stańczyk, cytowany w komunikacie spółki.

Wskazał przy tym, że "jedną z opcji" jest również szersze wykorzystanie gdańskiej spółki Siarkopol z Grupy PERN "do wzmacniania bezpieczeństwa Polski i udostępnienia wolnych mocy także partnerom z krajów ościennych".

PERN zwrócił uwagę, że w 2022 r. "dużym wyzwaniem biznesowym dla polskich uczestników rynku naftowo-paliwowego była zmiana kierunku dostaw paliw". Spółka podkreśliła, że "przemysł naftowy Ukrainy oraz tamtejsza baza magazynowa istotnie ucierpiała na skutek działań armii rosyjskiej". PERN zauważył przy tym, że przed rosyjską agresją paliwa płynęły do Ukrainy z Rosji oraz z Białorusi, natomiast od 24 lutego 2022 r. "paliwa płyną z Polski na Ukrainę".

"Jednym z dodatkowych pól potencjalnej współpracy może być także przechowywanie ukraińskich zapasów paliw w zbiornikach PERN, które mogłyby powstać w sytuacji zainteresowania strony ukraińskiej takim właśnie rozwiązaniem" - oświadczyła spółka.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Posiada też na terenie kraju bazy magazynowe surowca oraz paliw płynnych.

PERN od kilku już lat realizuje Program Megainwestycji, w tym przede wszystkim rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury związanej z przesyłem i magazynowaniem ropy naftowej, jak również produktów naftowych.

Na początku stycznia PERN ogłosił, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Spółka zapowiedziała przy tym dalszą rozbudowę bazy paliw w Dębogórzu, przyjmującej produkty naftowe dostarczane do Polski drogą morską. Inwestycje obejmują tam także infrastrukturę kolejową, jak np. modernizacja torów i stanowisk załadunkowych nalewni, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne.

Jak informował wcześniej PERN, Naftoport, gdzie powstać ma kolejne stanowisko do obsługi tankowców, posiada obecnie zdolność do przeładunku ponad 36 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku i zapewnia tym samym możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów spółki. Naftoport prowadzi przeładunki ropy naftowej, a także benzyny, oleju napędowego i opałowego oraz paliwa lotniczego.

