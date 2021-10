PERN kontynuuje trzeci etap rozbudowy baz paliw - spółka ogłosiła przetarg na 8 kolejnych zbiorników

PERN kontynuuje rozbudowę swych baz paliw w ramach trzeciego już etapu tego projektu. Spółka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy kolejnych 8 zbiorników o łącznej pojemności 256 tys. metrów sześc. w bazach w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu i Dębogórzu.

"PERN w ciągu ostatnich trzech lat oddał do dyspozycji klientów aż 13 zbiorników na paliwa, obecnie buduje 7 nowych i właśnie rozpoczyna postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolejnych 8 zbiorników" - przekazała w czwartek spółka. Jak podano w komunikacie, projekt jest realizowany zgodnie z założeniami trzeciego etapu rozbudowy baz paliw PERN.

Spółka wyjaśniła, że ogłoszony właśnie przetarg dotyczy budowy zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy w czterech lokalizacjach: jednego w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej, trzech w bazie w Rejowcu oraz w bazach w Boronowie i Dębogórzu - po dwa zbiorniki. Oferty w postępowaniu można składać do 24 listopada.

"Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w drugiej fazie budowę aż 8 zbiorników o łącznej pojemności 256 tys. metrów sześc. do magazynowania produktów naftowych trzeciej klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - zaznaczyła spółka.

PERN podkreślił, że budowa kolejnych zbiorników w jego bazach paliw "to odpowiedź spółki na potrzeby rynku i znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami". "Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami" - podkreślono w informacji.

Spółka przypomniała jednocześnie, że prowadzona rozbudowa pojemności magazynowych to część realizowanego tam Programu Megainwestycji, przy czym pierwszy etap obejmował budowę 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, a drugi etap - niedawno zakończony - to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. w sześciu lokalizacjach - w bazach: w Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

"Obecnie trwa pierwsza faza trzeciego etapu, czyli budowa 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc." - dodał PERN. Spółka informowała wcześniej, że obiekty te powstaną w jej bazach produktowych w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu.

Według PERN, nakłady inwestycyjne w latach 2016-20 wyniosły tam ponad 1,5 mld zł. Zdecydowana większość tych środków obejmowała priorytetowe projekty, w tym w ramach strategicznego Programu Megainwestycji. Spółka informowała w sierpniu, że jej nakłady związane z Programem Megainwestycji wyniosą w tym roku blisko 340 mln zł. Odnosząc się do efektów realizowanych przedsięwzięć, w tym także Programu Megainwestycji, PERN podawał wówczas, że posiada ok. 4,1 mln metrów sześc. pojemności magazynowych na ropę naftową i ok. 2,2 mln metrów sześc. na paliwa.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl